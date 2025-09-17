施政報告2025｜放寬投資移民門檻　住宅成交下限降至3000萬

新一份施政報告星期三(17日)公布，其中在吸引境外投資移民方面，政府計劃拆牆鬆綁。在新資本投資者入境計劃(CIES)下，如購買住宅物業，可計算入額維持1,000萬元，但可算入的住宅物業投資會放寬，成交價門檻由5,000萬元下調至3,000萬元。



政府會優化計劃，如購買非住宅物業，可算入額由1,000萬元，提升至1,500萬元，物業成交價則仍不受限制。



施政報告提及政府會優化新資本投資者入境計劃，如購買非住宅物業，可算入額由1千萬元，提升至1500萬元，物業成交價則仍不受限制。(資料圖片)

放寬成交價門檻 非住宅可算入上調至1500萬

政府上年再推出「新資本投資者入境計劃」，申請人要在指定時間内擁有不少於3,000萬港元的淨資產，其中房地產投資額、無論住宅或非住宅，現時最多只算入1,000萬元。

李家超指政府會優化計劃，如購買非住宅物業，可算入額由1,000萬元提升至1,500萬元，物業成交價則仍不受限制；如購買住宅物業，可計算入額維持1,000萬元，但可算入的住宅物業投資會放寬，成交價門檻由5,000萬元下調至3,000萬元。

明年修例 調低投資基建要求

李家超又指，為推動保險資金參與基建融資，政府明年將修訂法例，調低對投資基建的資本要求，對本地項目給予優惠；並推動香港專屬自保和再保險行業發展，以及促進市場推出更多跨境養老、跨境自駕和低空經濟等保險產品。

優化優惠稅制 提高兩地房託基金流動

報告也提到，政府會進一步優化基金、單一家族辦公室和附帶權益的優惠稅制，吸引更多基金來港落戶。

李家超指，香港預料將成為全球規模最大的跨境財富管理中心。「跨境理財通2.0」優化措施自去年2月啟動後，內地投資香港的財富產品戶口由2.5萬個增至11萬個。

證監會積極推動房地產投資信託基金納入「互聯互通」標的，提高兩地房託基金流動性；亦會配合優化合格境外有限合伙人（QFLP）機制，特別加強與前海和上海合作，為內地私募市場引進更多境外資金。港投公司會通過直接或共同投資，培育具潛力的本地私募及對沖基金機構。