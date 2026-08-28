宏福苑｜何永賢稱96.5%業主接受收購　促餘下業主限期前簽建議信

房屋局局長何永賢今日（28日）表示，截至昨日已收到96.5%宏福苑業主交回「接受收購建議信件」，尚有70戶宏福苑業主未交回「接受收購建議信件」，促該些業主於下周一（8月31日）限期屆滿當日下午5時正或之前，簽署及交回「接受收購建議信件」。



2025年11月27日，宏福苑大火第二日仍未救熄。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

尚餘70戶未接受收購

何永賢在社交媒體發文，指截至昨日已收到96.5%、共1,914戶宏福苑業主交回「接受收購建議信件」；本周一有超過100戶宏福苑業主未交回「接受收購建議信件」，至昨日餘下70戶。

宏福苑業主向特區政府出售業權涉及三個步驟，一是交回「接受收購建議信件」，二是簽署出售所屬宏福苑單位的《買賣協議》，三是完成轉讓契約。完成第一步的業主可按其所屬批次參與電腦隨機排序；完成第二步的業主將會獲邀揀樓；至完成第三步，房委會及房協方會與該業主簽訂購買新單位的《買賣協議》或《臨時買賣協議》。

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參與「特設銷售計劃」業主 9月底前開始揀樓

她又表示，房屋局將會按6月30日或之前及8月31日或之前收到的回覆，分批為參與「特設銷售計劃」的業主進行電腦隨機排序，並安排揀樓。而「特設銷售計劃」下的售樓工作，包括在下月為參與計劃的業主進行電腦隨機排序，並會將有關結果以信件形式通知宏福苑業主，再分批按每日約50至80戶的數量，於9月底前開始進行揀樓。

何永賢表示，距離限期屆滿餘下三天多，其他未交回「接受收購建議信件」的業主要考慮自己的實際情況「把握機會」，於距離限期屆滿前交回「接受收購建議信件」，已交回「信件」的業主亦及早簽署《買賣協議》，以期於「特設銷售計劃」下購買新單位。