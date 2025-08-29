葵涌廣場二手書店巴籍男　被控擾亂秩序及襲警　今日西九法院提堂

葵涌廣場一間二手書店的巴基斯坦籍店員，本周三（27日）與顧客爭執，驚動警方調解，結果卻演變成警民衝突，當日警方以涉嫌在「公眾地方作出擾亂秩序行」為將他拘捕。警方稱案件經調查後，疑犯被控一項「公眾地方內擾亂秩序行為」罪及「襲擊執行職責的警務人員」罪，今日（29日）在西九龍裁判法院提堂。



事發於周三下午4時許，葵涌廣場2樓一間二手書店的22歲巴籍銷售員疑因爭客問題，與鄰近店舖的職員爭執。事件擾攘至警方介入調停，惟警員到場時，該銷售員不合作，且情緒激動，警員須啟動隨身攝錄機拍下過程。最後該銷售員被捕，事件中沒有人受傷。

警方表示，人員到場時被捕男子拒絕合作，多次警告不果，經初步調查以「在公眾地方作出擾亂秩序行為」罪名予以拘捕。警方今日更新稱，疑犯已被控一項「公眾地方內擾亂秩序行為」罪及「襲擊執行職責的警務人員」罪，案件今日在西九龍裁判法院提堂。

葵青區副指揮官祁樂堯亦在場。（香港01記者攝）

大批警員進入葵涌廣場內巡查二手書店。（王譯揚攝）

有便衣探員在二手書店外向一名非華裔男子查問。（王譯揚攝）

大批警員於葵涌廣場門外聚集。（fb／愛國陳百牆9.0）

大批PTU警員及便衣探員進入葵涌廣場巡查二手書店。（threads／noopie）

大批PTU警員及便衣探員進入葵涌廣場巡查二手書店。（threads／yiu_417）

大批PTU警員及便衣探員進入葵涌廣場巡查二手書店。（threads／_08.__.15.）

該名男子被警員觸碰手後，情緒激動。(網上片段截圖)

網上影片所見，當時一名非華裔男子操純正廣東話，與警員在葵涌廣場內展開大聲對答。期間可見一名男警用手指向該名非華裔男子說：「唔好郁。」該男子回應：「郁乜X嘢手呀𠵱家？」警員：「你冷靜少少。」男子大罵：「你同我講啲廢話？法例你識唔X識呀？你老X，傻仔！毅進仔你收皮，讀多啲書啦！」警員：「點會唔識呀？行開少少呀同你講？」

雙方的音量再進一步增強，並稱「𠵱家警告你？」男子相當激動：「警告你老X呀！唔好以為著制服就大X晒呀你」警員回應：「我唔係大晒！」男子則以粗口繼續指罵。其他警員則稱：「先生冷靜啲呀！」亦有警員啟動隨身攝錄器，男子不屑說：「影咪影囉，九唔搭八」有其他人士嘗試調停亦無用。

該名男子被警員觸碰手後，情緒激動。(網上片段截圖)

該名警員再向男子稱：「𠵱家無人話你…」男子回應：「你話我『你大聲嗌』做乜X嘢呀？」警員「你搞到人地圍觀。」男子不忿回應：「圍觀咪圍觀囉，你識唔識法例呀？我香港市民嚟㗎！香港出世呀！先生！我俾埋身份證你！唔係行街紙呀！」男子手持一張相信是身份證的物件。而警員則向隨身攝錄器報出當時時間、警員編號等，以及提出警告，並指警告夠3次，會以「遊蕩罪」作出拘捕：「我𠵱家拉你。」