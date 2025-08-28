葵涌廣場二手書店巴籍男擾亂秩序被捕　大批PTU便衣警翌日巡商場

葵涌廣場昨日（27日）發生警民衝突事件，一間二手書店一名銷售員疑因爭奪顧客問題，與鄰近店舖的職員發生爭執。警方其後介入調停，惟警員到場時，該名銷售員情緒激動，不斷大聲辱罵男警兼「爆粗」。最後，該名22歲巴基斯坦籍男子，涉嫌「在公眾地方作出擾亂秩序行為」被捕。



今日（28日）中午約12時許，網上流傳相片，可見有大批機動部隊警員及便衣探員於葵涌廣場門外聚集。另有片段可見，大批警員其後已經進入廣場內巡查二手書店，並分批圍住數間書店查問。有網民懷疑警員到葵廣巡查因與昨日事件有關「尋日搞成咁，總區唔係唔做嘢呀？一哥都見過條片啦，洗地都好合理。」



《香港01》記者今午亦到場了解，現場消息指，由於昨日商場內有擾亂公眾行為，故今日到商場進行巡查，行動並無針對任何人士或商舖。現場所見，商場入口及每層電梯位置均有警員駐守，亦有探員查問非華裔男子。



大批警員進入葵涌廣場內巡查二手書店。（王譯揚攝）

事件發生於昨日（27日)下午4時許，葵涌廣場2樓一間二手書店一名銷售員疑因爭奪顧客問題，與鄰近店舖的職員發生爭執。事件擾攘至警方介入調停，惟警員到場時，據報該名男銷售員情緒激動，以及不合作，導致警員須啟動隨身攝錄機拍下過程，該銷售員隨後被捕，事件中沒有人受傷。據悉，被捕男子22歲，為巴基斯坦籍人士，持有本港身份證。

警方表示，警員接報到場後，被捕男子拒絕合作，警員作出多次警告，經初步調查以「在公眾地方作出擾亂秩序行為」罪名，將該名22歲外籍男子拘捕。案件交由葵青警區刑事調查隊跟進。

有便衣探員在二手書店外向一名非華裔男子查問。（王譯揚攝）

大批警員於葵涌廣場門外聚集。（fb／愛國陳百牆9.0）

該名男子被警員觸碰手後，情緒激動。(網上片段截圖)

據網上影片所見，當時一名非華裔男子操純正廣東話，與警員在葵涌廣場內展開大聲對答。期間可見一名男警用手指向該名非華裔男子說：「唔好郁」該男子回應：「郁乜X嘢手呀𠵱家？」警員：「你冷靜少少。」男子大罵：「你同我講啲廢話？法例你識唔X識呀？你老X，傻仔！毅進仔你收皮，讀多啲書啦！」警員：「點會唔識呀？行開少少呀同你講？」

雙方的音量再進一步增強，並稱「𠵱家警告你？」男子相當激動：「警告你老X呀！唔好以為著制服就大X晒呀你」警員回應：「我唔係大晒！」男子則以粗口繼續指罵。其他警員則稱：「先生冷靜啲呀！」亦有警員啟動隨身攝錄器，男子不屑說：「影咪影囉，九唔搭八」有其他人士嘗試調停亦無用。

該名警員再向男子稱：「𠵱家無人話你…」男子回應：「你話我『你大聲嗌』做乜X嘢呀？」警員「你搞到人地圍觀。」男子不忿回應：「圍觀咪圍觀囉，你識唔識法例呀？我香港市民嚟㗎！香港出世呀！先生！我俾埋身份證你！唔係行街紙呀！」男子手持一張相信是身份證的物件。而警員則向隨身攝錄器報出當時時間、警員編號等，以及提出警告，並指警告夠3次，會以「遊蕩罪」作出拘捕：「我𠵱家拉你。」