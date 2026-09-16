【施政報告2026／香港五年規劃／一五規劃】行政長官李家超今日（15日）公布香港首個「五年規劃」，隨後宣讀任內最後一份施政報告。今年《施政報告》繼續沿用綠色封面，主題為「以長遠謀全局、以改革開新篇，促發展、創機遇、惠民生、向未來」。



其中，推出11招鼓勵生育，包括合資格家庭買樓可獲減免最多2萬元印花稅，2萬元生育獎勵金延長三年。若即日起有第二名子女出生，獎勵金加碼至3萬元，免稅額由14萬元增至16萬元，二孩及其後子女出生首兩年額外免稅額由14萬元增至16萬元。合資格家庭生育前一年或後兩年買樓減免最多2萬元印花稅。



其他房屋措施方面，2022至2025年首次入伙的資助出售單位，轉讓限制年期將縮短至10年。打擊濫用公屋節省105億元建屋成本。社福措施方面，推社區照顧者飯堂，獨老、雙老、殘疾人士享平價營養飯餐。護老者、照顧者津貼由每月3,000元增至3,300元，料逾1萬個低收入家庭受惠。



2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒，展示《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》封面。( 方承恩攝）

施政報告2026重點持續更新

古洞北設國家發展成就博物館

康樂及文化事務署（康文署）正與中國國家博物館、中國共產黨歷史展覽館等對接，籌劃在古洞北設立介紹國家發展和成就的博物館，展示國家在科技、體育和文化等的高速發展和輝煌成就，彰顯香港參與國家發展的角色，以及「一國兩制」獨特優勢。

每年撥1000萬元支持同鄉社團辦活動

「同鄉文化推廣計劃」自2024年推出以來，每年提供1,000萬元資助以舉辦推廣家鄉文化活動，至今同鄉社團已申辦超過100項活動。政府會由2027-28財政年度起，繼續每年預留1,000萬元，支持同鄉社團舉辦更多活動，尤其加強青年對家鄉的認識及歸屬感。

弘揚中華文化辦公室自2024年4月成立至今，已舉辦多項受歡迎展覽，「中華文化節」和「中國通史系列展覽」更發展成旗艦品牌項目。我們將繼續在「中華文化節」下推出展現中華優秀傳統文化的高質素項目，向世界說好中國故事。

人工智能應用與風險治理

102. 過去數年，政府已採取AI發展與治理並重、制度與產業並行的策略，包括發布指引，為社會提出風險管理和應用建議；已成立香港人工智能研發院，推進上游研發與成果轉化；以及成立由財政司司長主持的「AI+與產業發展策略委員會」，加快AI發展與應用等。

AI應用和發展

政府會加大推動各行各業應用AI，持續在鼓勵創新與保障安全之間取得平衡，提升香港AI發展的國際競爭力。

金管局「生成式人工智能沙盒」已升級為跨機構的「生成式人工智能沙盒++」，將應用場景和參與界別由銀行擴展至證券、財富管理、保險、強積金等金融領域，新一輪入選項目將在今年內開展測試。

金管局亦透過「人工智能生成網絡風險專責小組」作出評估和應對；並為銀行制定「網絡防衛韌性測試框架」，以及把首份跨行業「網絡地圖」（Cyber Map）9項目常規化，持續強化風險管理。

保監局「人工智能促進計劃」已吸納十家大型保險公司承諾在港設立AI卓越中心，培育人才及分享經驗。

證監會將與科創企業合作研發監管科技，深化業界認知及加大培訓。

醫務衞生局（醫衞局）會聯同衞生署、醫院管理局（醫管局）、香港醫學專科學院和醫學實證與臨床卓越研究所（醫卓所）等，協調醫療界有序引入及善用AI技術。

律政司會推出短期資助計劃，鼓勵法律業界更廣泛採用法律科技（包括運用AI技術），提升競爭力。

香港房屋委員會（房委會）將提升自主研發的AI+「智築目」項目管理平台，以AI分析地形、山勢、景觀、風向、日照等，自動調整公營房屋的規劃布局，並在2027-28年度開始應用於所有新項目規劃。

為推動自動駕駛車輛無人化、規模化及商業化發展，運輸署已發出九個先導牌照，讓超過60輛自動車在多區測試；下一步是在今年內開始接受自動車營運商就個別項目商業化運作的申請，並推動「航天走廊」自動駕駛運輸系統成為首個在港商業營運的項目。

我們會推出更多自動車應用場景，包括：接駁高鐵西九龍站與機場快線九龍站的自動車，預計在2027年第二季啟用；以及香港國際機場海天中轉大樓的跨境客車，試行以自動駕駛技術行駛港珠澳大橋，這將是首個跨境及高速公路的自動車應用場景。

政府會撥款3億元，成立「社福AI實驗室」（WelfareHK.ai），識別AI在社福服務的應用場景，資助開發及試行AI技術方案，包括分析社福設施的服務使用情況，以更精準對接使用者的需求。

香港旅遊發展局（旅發局）會於今年年底起，在Discover Hong Kong引入AI個人化旅遊建議功能，結合第三方數據平台，在地圖應用程式增設旅發局專屬的智慧旅遊頁面。

香港電台會加強利用AI技術及新媒體平台，提升製作質素及效率，拓展觀眾群。

支援中小企AI升級轉型

政府會優化「數碼轉型支援先導計劃」（DTSPP），以配對資助，支援更多中小企應用AI及網絡安全相關方案。「BUD專項基金」10亦為企業推行包含AI元素的項目提供更針對性的資助。

香港生產力促進局（生產力局）將拓展「數碼不求人」平台功能，整合AI輔助的中小企諮詢服務，並協助企業評估和應對網絡安全風險及應用AI；亦透過「AI with HKPC」計劃的培訓和展覽等，加強社會（尤其中小企）的AI認知與應用。

2028年推逾200項AI培訓課程 4萬打工仔受惠

政府會在「全民AI」普惠計劃下，至2028年首季將推出超過200項培訓課程及活動，分層次推廣AI認知與負責任應用，協助普羅市民、大學生、年輕研究人員和專業人士利用AI專業賦能，並支援在職人士和中小企用AI作實務提升。

政府亦將推出「機器人走入社區」試驗計劃，提升市民對具身AI的認知，促進數碼共融。

升格後的技能提升局會於明年上半年推出為期18個月的AI技能提升計劃，包括針對AI職場應用的免費全民網上課程，修畢者可免費選修涉及AI在不同行業實務應用的短期進階課程，預計可惠及至少4萬名僱員。

AI技術發展日新月異，是數字時代核心發展動力，在推動產業升級、便利社會生活的同時，亦帶來新問題，包括濫用AI犯罪、使用者責任、未成年人的保護、智能體（AI Agent）的管控、就業影響等。

為實現技術向善、安全可控，政府的人工智能風險治理策略聚焦七方面行動：打擊利用AI犯罪、保護未成年使用者、建立規範AI倫理道德的治理框架、推廣應用安全、釐清產品導致意外的責任、制定AI Agent安全管理指引，以及研究廣泛使用AI所帶來的影響。

政務司司長將統籌推進以下工作，並在數字政策辦公室（數字辦）設立AI專員協助各政策局的有關工作打擊利用AI犯罪：

研究立法規管深偽相關罪案：法律改革委員會的電腦網絡罪行小組委員會正循「借助電腦網絡的罪行」11檢視現有法律，會適時就包括如何應對以深偽技術製作色情影像，以及進行網絡詐騙及欺詐，徵詢公眾意見。政府會因應法律改革委員會的建議，研究制訂相關法律。

立法賦權下架網上潛在金融詐騙內容（包括AI詐騙）：財庫局會就優化法律框架，推動科技與電訊等行業加強偵測和刪除涉及詐騙（包括濫用AI生成）的內容，於今年內進行公眾諮詢。

加強保護未成年人使用者：教育局會在《價值觀教育課程架構》（2026）下，支援學校教導學生以正確的價值觀和態度善用和慎用AI工具與資源。於律政司領導的工作組轄下成立「兒童使用社交媒體」專責小組，統籌相關政策局╱部門檢視兒童使用社交媒體（包括AI互動）的風險，以及有否需要採取更具針對性的應對方法，包括立法及行政措施。

推動市場評估AI道德風險：創新科技及工業局（創科局）會挑選試點部門，在採購面向公眾的AI服務項目時，要求投標者遵守數字辦發布的AI指引，並須就其所採用的AI技術作出安全和道德合規申報。根據試行結果，申報要求將逐步延伸至所有政策局及部門，確保政府推行的AI服務項目皆符合安全與道德的標準。

推動各行業安全有序應用AI：數字辦會主動聯繫並推動行業機構制訂不同行業AI應用指引、認證及治理框架，並提供專業意見和支援。金管局及保監局已制定行動計劃，以推動負責任AI應用及促進從業員技能發展。證監會將督導機構建立健全管治框架、風險管理及內部監控措施。

研究AI產品導致意外的法律責任：律政司領導的工作組將會就AI產品可能導致的意外或損害的責任問題，檢視現行法律是否足夠，並研究以立法或規例（包括實務守則╱行為守則、指引等軟法）處理。

推出指引管理AI Agent：AI Agent能自主整合和執行多重任務，提升效率。數字辦正於政府內部試行AI Agent，並已在部門應用指南加入相關規範12，將按實際應用經驗，明年與香港人工智能研發院發布全社會適用的AI Agent安全管理指引。

研究AI帶來的就業影響：勞工及福利局（勞福局）即將公布的人力推算中期更新報告，將分析AI應用對香港勞動力市場的影響。我們會相應制訂技能提升、人才培訓及轉型支援等措施。

推進「三大創科園區，五大研發機構」建設

125. 香港「三大創科園區」分別位處新界北都、白石角和香港島薄扶林，形成「北、中、南」布局。

北部的河套深港科技創新合作區香港園區（河套香港園區）於2025年年底正式開園，推動生命健康科技、AI與數據科學、先進製造與新能源產業，以及高端生產性服務業。

中部的科學園集聚約16 000名科研人才、約1 800間企業，與九龍塘的創新中心，以及位於大埔、元朗、將軍澳的三個創新園聯動，加快新型工業化發展。香港科技園公司（科技園公司）將繼續為創科企業提供基礎設施、培育計劃及一站式支援服務。

南部的數碼港定位是香港數碼科技樞紐、AI加速器，亦是「國家級科技企業孵化器」。至今已為超過2 400間企業提供資金、辦公空間、伙伴網絡、海外市場拓展等支援，累計29間園區企業上市。數碼港會繼續聚焦AI、數據科學、區塊鏈、網絡安全及金融科技領域，支持企業融資出海及人才培育。

香港至今已培育約20家獨角獸企業，企業涵蓋金融科技、AI、物流創新、Web3與區塊鏈、生物科技及智能製造等新興產業；另外約有5 200家初創企業。這些企業不少植根於本地大學，並於香港科學園、數碼港等落戶發展，印證產學研協同成效。

為推動產學研融合，助力國家前沿科技攻堅，政府以「五大研發機構」為重點布局：在生產力局和香港應用科技研究院以外，創建了三所高質量研發院，包括：香港微電子研發院（微電子研發院），已於2024年成立。香港人工智能研發院，預計於今年內開始運作。

生命健康研發院，今年內基本完成籌建。總院將聚焦「人工智能+生命科學」，而本地大學領導的三間分院，則會按各大學的科研優勢，例如先進診斷技術、新一代預防技術及治療、老年相關疾病等，制訂重點發展方向。

國際教育樞紐建設 打造「留學香港」品牌

為進一步推廣香港專上教育，吸引全球優秀學生，教育局已成立「留學香港專班」，並舉行了首屆「留學香港周」，以及歷來最大規模的2026亞太國際教育協會年會暨展覽。首屆應用科學大學（應科大）聯盟國際論壇亦順利舉行，匯聚全球教育翹楚就專上教育重要議題及最新趨勢交流。

政府會全力建設國際專上教育樞紐和國際高端人才集聚高地。推展「Hong Kong: Your World-class Campus」國際宣傳，並於目標地區（例如「一帶一路」沿線國家和地區）舉辦展覽。

在2026/27學年，各大學教育資助委員會（教資會）資助大學計劃在中國內地及海外舉辦超過160次招生活動，招攬全球優秀學生。

延長本港大學的大灣區校園畢業生納入「留港╱回港就業安排」試行安排，為期兩年，讓更多優秀人才留╱來港就業。

今個財年推售首幅學生宿舍地

發展局聯同教育局於2025年7月推出「城中學舍計劃」，拆牆鬆綁，鼓勵市場以自資和私營方式將現有商廈改裝或重建為學生宿舍。計劃至今已有41宗申請獲確認資格，提供約10 800個宿位。發展局亦會在本財政年度內推售首幅學生宿舍用地，由市場競投興建新宿舍。

私營學生宿舍市場的蓬勃發展，顯示持份者對香港教育的信心。教育局將協助香港直資學校議會制訂《學生住宿設施營運實務守則》，訂立住宿設施、衞生、安全、舍監安排等方面的標準，讓有意參與提供住宿設施予非本地（特別是未成年）學生的營辦商遵從，為來港學生提供適切住宿。

明年批北都地辦國際學校

教育局會持續推進「直資擴容」計劃，加強宣傳和吸引海外學生，鼓勵更多直資學校錄取非本地學生。現時已有48所直資學校獲接納參與計劃，今年9月起陸續錄取新海外學生。政府計劃於明年內批出北都或其他地區的用地發展國際學校，滿足社會需求，配合人才發展。

優化人才的簽證安排

為更聚焦吸引本港發展所需人才，促進人才交流和培訓，研究在「人才清單」加入更多與AI應用相關的人才類別，豐富現時涵蓋60項本地人才短缺的專業（包括金融、醫療和創科專才等）清單。

放寬初創科企人才在「高端人才通行證計劃」（高才通）下的續簽要求。外來人才如在港開辦初創業務，可能因企業創始階段營運未穩而收入較低，申請續簽時面對較大的不確定性。獲指定公營機構支持的初創科企經營者將可在申請高才通續簽時獲豁免提供公司收入證明等要求，便利他們在港發展。

擴大「特邀人士入境便利計劃」，由現時東盟成員國擴展至中亞和中東國家及地區，並容許所有政府政策局和部門透過計劃發出邀請，促進經貿往來和交流。

新增簽證類別，容許非本地人士來港參與政府政策局和部門認可的短期培訓課程，助力香港發展為區域培訓中心。

發展區域知識產權貿易中心 推動知識產權估值及融資

知識產權融資沙盒20於去年推出後已陸續錄得成功個案，為擁有優質知識產權資產的企業開拓嶄新融資渠道。我們會按市場反應，為推進下階段參與更廣、應用更實的沙盒試點作準備。

今年11月舉行的亞洲知識產權營商論壇將以知識產權融資為主題，匯聚各地專家探討相關發展機遇。

持續建設和壯大專利審查團隊

知識產權署將持續建設和壯大專利審查團隊，就重點技術領域提升原授專利的自主審查能力，並於明年為相關原授專利申請推出先導便利措施。

啟動香港知識產權學院

香港知識產權學院將於今年第四季正式啟動，提供更具系統和認受性的在職人才培訓課程，提升科技創新、文化創意、工商、專業服務等從業員的知識產權素養。

制訂本地專利代理規管框架

政府已就規管本地專利代理服務的框架及重點課題完成業界諮詢。業界普遍支持為專利代理服務設立註冊制度，並認同應確立專業名銜及註冊資歷要求。今年內會展開公眾諮詢，並在明年制訂具體立法方案。

支持西九文化區推動文化產業發展

西九文化區（西九）是香港重要的策略性文化基建投資，亦是全球最具規模的文化樞紐之一，2025年共有超過1 700萬人次到訪。西九已與全球多間頂尖文化藝術機構簽署近50份合作意向書，並成功引領多個展覽及表演藝術節目赴內地及海外展演。

西九演藝中心將於明年啟用，設有四個按國際頂尖劇院標準打造的表演場地，包括全港首個專為舞蹈藝術而設的「舞蹈空間」。開幕首年會呈獻多個重磅節目，包括駐場藝團大型製作全球首演、享譽國際的舞蹈、戲劇和百老匯音樂劇香港首演，以及與本地及外地藝團合作打造重點節目等。

香港故宮文化博物館會在未來兩年將其珍貴館藏帶到海外巡展，包括澳洲和烏茲別克斯坦，弘揚中華傳統文化。

深化建立高端藝術品交易樞紐

香港是全球三大藝術品交易中心之一。政府將於年內完成藝術品交易中心研究，以鞏固提升優勢。今年將有首間內地藝術品拍賣行進駐西九。新成立的「西九文化區學院」將與內地行業協會合辦拍賣師國際研修班，並提供中國藝術和文物保護相關課程。

藝術及體育發展基金注資2億 鼓勵藝團持續創新

為推動表演藝術可持續發展及產業化，我們會向藝術及體育發展基金（藝術部分）注資2億元，在維持現有對主要藝團整體資助水平下，引入與表現和藝術水平掛鈎的撥款和進出機制，鼓勵主要藝團持續創新，並讓表現持續優秀的中型藝團有機會成為主要藝團。

興建香港演藝學院第二校舍

香港演藝學院榮登2026年QS世界大學學科排名（表演藝術）全球第十、亞洲第一。學院正推進在柴灣擴充臨時校舍及長遠在北都興建第二校舍計劃。

新田、洪水橋及打鼓嶺大學城佈局

我們將在北都建設新田、洪水橋和打鼓嶺大學城。三個大學城均以城區概念建設，包含校園區、科技區、產業區和生活社區，以「一城五元素」（教育、科技、產業、人才和城市建設）作布局，帶動北都大學城整體發展。我們以「教育 —— 產業 —— 城市建設」聯動，帶動「科技 —— 產業」協同發展，以打造大灣區乃至全球的「人才高地」。我們致力打造「宜教、宜研、宜創、宜居」的高質素大學城，並以「人才培養、科學研究、成果轉化、產業發展」四位一體為戰略定位，推動「政、產、學、研、投」協同並進，實現教育、科技、人才一體化發展。

新田、洪水橋及打鼓嶺三個大學城的校園區總面積約300公頃，連同周邊的科技區、產業區及生活社區，三個大學城的總體規劃面積超過1 000公頃。

新田大學城以醫學、生命健康科技、AI、機械人、微電子和新興產業發展作定位。校園區涵蓋未來北環線新田站和牛潭尾站附近土地；科技區及產業區涵蓋河套香港園區和新田科技城。河套香港園區已於2025年開園，位處河套香港園區的粵港澳大灣區國際臨床試驗所已投入運作。試驗所由政府全資擁有，並委託香港大學負責營運，與位處深圳園區的粵港澳大灣區國際臨床試驗中心協同推動醫療創新及臨床試驗發展。試驗所另設有生物樣本庫，由醫管局與香港中文大學合作管理。今年年底落成的河套香港園區一號大樓會定位為大學城起動旗艦，匯聚本地和國內外頂尖大學與機構的前沿科研力量，包括「InnoHK創新香港研發平台」及其他新項目，促進「大學+研發+產業」的互動銜接。配合其戰略定位，大樓將命名為「河套學研壹號」，以「學」為本、「研」為綱、「科技」為用。此外，香港賽馬會慈善信託基金將撥備30億元，支持興建另一座綜合教學科研大樓，專注教育和科學交流及科研人才培育，提供設施予院校使用。兩座大樓相輔相成，為北都大學城加速建設揭開序幕。

政府會邀請港深創新及科技園有限公司及新田科技城有限公司加入開發並參與大學城建設，以加快項目建造發展。

洪水橋大學城的校園區會聯同毗鄰的科技區及產業區（包括洪水橋產業園、流浮山數碼科技樞紐、元朗創新園和微電子研發院等），聯動發展為「智能製造應用型專上教育及國際化人才培育中心」。政府將於本年內邀請專上院校申請建設校舍，起動洪水橋大學城校園區發展。

打鼓嶺大學城將融入藝術和藍綠發展元素，全面支撐新興、傳統產業及新型工業的發展，並預留戰略發展空間作未來發展需要，構建為「一城五元素」加以具藝術和休閒生態環境獨特風格的大學城。

創新推動跨學院產學研合作

政務司司長領導的「大學城籌劃及建設組」將提升為「大學城建設及發展委員會」，並加入專家非官方委員，為北都大學城的長遠策略發展提供高層督導，推動跨部門協作，助力打造具國際競爭力的大學城。

委員會將研究具體措施，協助和激勵北都大學城院校推動成果轉化，包括：提供技術轉移資金、引進加速器及孵化器、引導資本投入，促進院校科研成果商品化及市場化。

配合北都大學城發展，提升香港整體科研實力，政府會支持專上教育擴容提質：增加約30%教資會資助研究院研究課程學額，由現時7 200個逐步增至2030/31學年的9 600個，支持香港基礎研究蓬勃發展。

2027/28學年起，逐步提升每學年400個「香港博士研究生獎學金計劃」名額至2029/30學年的550個。

2027/28學年起，每學年額外提供2,000萬元撥款支持知識共享，加速創新成果轉化。

2029/30學年起，「科教創新基金」每年提供4,000萬元，推動高等教育界廣泛應用AI及新興科技。

北都九個新發展區全數開動

北都已進入全速建設階段。直至2025-26年度累計已產出約120公頃「熟地」，而2026-27年度及2027-28年度致力產出合共不少於200公頃「熟地」。

北都九個新發展區中，四個（包括古洞北╱粉嶺北、洪水橋╱厦村、元朗南，以及新田科技城和河套）已開始動工，涉及土地約800公頃。第五個新發展區（牛潭尾）的土地平整及基礎設施工程將於明年上半年啟動，2028年年底起陸續產出熟地。

至於其餘四個新發展區，我們會於今年啟動流浮山新發展區的法定規劃及相關程序，明年亦將會陸續為打鼓嶺新發展區中超過200公頃優先發展地帶（包括部分大學城用地）、凹頭新發展區及部分馬草壟新發展區啟動法定規劃及相關程序。

提速提效加快發展

政府將加速推動創新多元開發，提速北都建設和產業引進。去年《施政報告》提出「按實補價」先導計劃、靈活批撥土地，以及容許業權人主動交回土地以抵銷應繳地價等已有序落實。

繼今年8月成功批出洪水橋╱厦村新發展區的「片區開發」項目後，我們最早將於年底在粉嶺北推出第二個「片區開發」試點項目。政府將持續精簡程序，節省北都建設的時間和成本：

財政司副司長領導的「規劃及發展工作組」協調部門間加快審批速度，包括運用數碼平台縮短工務工程審批時間三至六個月；新鐵路項目的建築圖則首次審批時間減半至30日；在地基設計時，透過提高岩層的承載力，節省北都公營房屋項目約14億元建造成本；為私人發展設審批時限和上呈機制。採用「框架採購模式」提升成本效益，以及「承建商早期參與」等機制縮短建造時間。

環境保護署（環保署）會擴大應用「香港環境數據庫」，整合超過200項環境數據及透過AI優化規劃，將約36至48個月的環評程序大幅縮短至約15至24個月，大大提高工程效率、節省開支25。就北都的相關項目而言，環評程序的目標所需時間約15至20個月。

制訂北都專屬法例

政府正爭取於年內在立法會通過《北部都會區發展條例草案》，隨後提交首批五條附屬法例，涵蓋城市規劃、收地補償、建築工程審批、噪音管制和跨境人員流動，以精簡程序加快北都建設及利便產業營運。

鼓勵生育11項措施

為鼓勵生育，營造生育友善環境，推出多項「組合拳」措施鼓勵生育，協助家庭照顧子女成長等。現行已推出生育友善環境的措施包括：新生嬰兒獎勵金2萬元、新生嬰兒雙倍免稅額、提升子女免稅額、增加貸款利息和租金扣稅額、公屋優先配屋計劃、居屋優先選樓計劃、增加幼兒中心、提高幼兒中心家長津貼、加強課後托管服務、優化鄰里支援幼兒照顧計劃、輔助生育服務開支扣稅、增加公營醫院輔助生育名額、取消供自用的配子和胚胎法定儲存期限、推動《好僱主約章》，以及鼓勵家庭友善僱傭措施等。

為進一步推動生育友善環境，政府會加推以下11項「組合拳」措施：

延續於今年10月24日到期的2萬元新生嬰兒獎勵金計劃三年。

鼓勵家庭生育多於一孩，就今日或之後出生第二名或排序更後的子女，有關新生嬰兒的獎勵金將由2萬元提高至3萬元，計劃為期三年。

如納稅人第二名及其後的子女在今日或之後出生，有關子女的免稅額將由14萬元提高至16萬元，按現行機制申索可到他們年滿25歲。有關安排將由2026/27課稅年度起生效。

上述的第二名及其後的子女，出生後首兩年的額外免稅額亦將由14萬元提高至16萬元，有關安排由2026/27課稅年度起生效。

合資格家庭（其子女於今日或之後在香港出生，其父或母須為香港永久性居民）在生育前一年或後兩年內購置住宅物業，可獲減免最多2萬元印花稅。印花稅減免將於修訂條例草案獲通過後生效。

由下一期居屋銷售計劃起，有新生嬰兒的白表家庭申請者，最高按揭成數將提升至95%，減少首期負擔。

醫管局未來三年會再逐步增加體外受精服務名額300個至每年1 900個。

基層醫療署會逐步在全港各地區康健中心和康健站提供免費孕前、產前及產後班組服務；香港家庭計劃指導會在今年內推出宣傳，鼓勵健康生育。

繼去年宣布的15所新增資助獨立幼兒中心，再增建三所資助獨立幼兒中心，預計於2030年年底前額外提供約1 800個照顧名額。

在2027/28學年起把「在校課後託管服務計劃」恆常化，不設限額，持續支援有託管需要的小學生家庭。

加強學前兒童課餘託管服務的專業支援並提供接送服務，同時加強宣傳有關服務資訊。

伊利沙伯醫院用地改發展綜合日間醫院

伊利沙伯醫院遷往啟德後，醫管局將在京士柏發展全港首個綜合日間醫院，首推高流量日間白內障手術中心、高流量日間放射診斷中心，以及日間放射治療中心：白內障手術中心於明年第四季啟用，令每年服務宗數增加約5 500宗32；放射診斷中心以AI標註及分流，電腦掃描及磁力共振掃描造影年度服務人次比一般設施約增四成；放射治療中心增加服務量以提升癌症病人的治療速度。

政府「第一個醫院發展計劃」下的所有醫院工程項目預期在2031年落成，屆時公立醫院病床數目會增加17%至約35 000張，手術室會增加44%至約360間。政府將在本屆任期內公布「第二個醫院發展計劃」並有序推展。

推社區照顧者飯堂 獨老雙老殘疾享平價飯餐

政府繼推出16間社區客廳後，今年年底前會再推出兩間，預計合共可服務約1萬個「劏房」戶。分階段建立「社福數據分享平台」，整合相關政府部門及非政府機構的社福數據，利用AI及早識別高風險人士或家庭以提早介入和精準應對；透過數據分析，更科學地實現精準支援、資源配置及服務調度。明年上半年會先聯同個別政府部門及非政府機構試行數據整合和分析。

推出「社區照顧者飯堂」，善用綜合青少年服務中心非繁忙時段，為獨居長者、雙老家庭、殘疾人士、照顧者、有特殊需要的兒童及家人等提供廉宜營養飯餐，推動他們融入社區，並讓社福機構有機會識別需要及提供支援；以及推出「幸福家友車」，以流動服務車為舊樓長者和照顧者提供更方便的服務點。

牽頭構建配對平台，推動政商民三方扶弱模式制度化，促進家族辦公室及商界資源與民間社福項目對接，今年內推出首輪配對，由精準扶貧委員會訂定目標群組和主題，邀請非政府組織提交建議書。

護老照顧津貼增至每月$3,300 逾1萬家庭受惠

政府將強化對照顧者的支援：將「為低收入家庭護老者提供生活津貼計劃」及「為低收入的殘疾人士照顧者提供生活津貼計劃」下的津貼金額增加一成至每月3,300元，預計超過1萬個低收入家庭受惠。

提升「支援照顧者數據平台」的智能化操作並擴展覆蓋範圍。優化「照顧者支援專線」系統及提升專線的服務效能。為殘疾人士地區支援中心增加人手，加強及早識別及支援高風險照顧者。2027年4月起把「外傭護老培訓試驗計劃」及「外傭照顧殘疾人士培訓試驗計劃」恆常化。為加強殘疾人士康復服務，政府會增加約460個日間、住宿及學前康復服務名額。

增加2 000張「長者社區照顧服務券」

政府貫徹「居家安老為本，院舍照顧為後援」方針，促進居家安老：在2027-28財政年度增加2 000張「長者社區照顧服務券」至18 000張；增加1 000張「長者院舍照顧服務券」至8 000張；新增五個資助長者日間護理設施，共可提供約200個服務名額；新增五個長者鄰舍中心，支援長者融入社區，預計每年服務約5 000人；新增三家安老院，共可提供約400個宿位；以試行方式提供政府新建的安老院處所予業界自資營運，以更大彈性提供多元化的長者院舍照顧服務。

持續擴展「廣東院舍照顧服務計劃」，物色更多大灣區內地城市安老院加入計劃，為本港長者提供更多院舍選擇。至今參加計劃的在粵安老院數目已達29家，超過1 400名香港長者入住。探討進一步優化「鼓勵發展商在新私人發展物業內提供安老院舍院址計劃」，例如容許發展商以部分獲豁免計算的樓面面積提供長者日間護理設施。向津助安老院提供額外資源，推行為期三年的臨終照顧服務。

研「AI城市大腦」系統 提升應急能力

為提升城市管理，加強應急應變能力，政府會研究和建設「AI城市大腦」綜合城市管理系統，連結和綜合政府工務、環境、交通、應急等城市治理部門相關大數據，構建多向賦能的數據共享環境。透過大數據分析，使部門掌握實時資訊，提升日常城市管理及處理突發事件的能力。

成立「AI城市大腦系統工作組」，由政務司司長擔任組長，成員包括保安局、創科局、發展局及運輸及物流局等，研究及推進「AI城市大腦」系統建設。首階段保安局「緊急事故監察及支援中心」的數碼基建將接入系統，透過AI分析推送風險預警、趨勢預測等訊息，加強跨部門應對極端天氣、重大事件和日常公共秩序管理等情況，然後逐步進階至全面綜合性的城市管理系統。

爆水管頻生 未來五年換350公里高齡水管

香港供水網規模龐大而複雜，部分高齡水管已老化，部分更因為使用昔日常用的鑄鐵及石棉水管物料而比較脆弱。政府會推行供水網升級計劃，加快處理老舊水管並升級系統：

以風險為本，未來五年內更換或修復共350公里長的各種滲漏風險較高的高齡水管，年均70公里，較2026-27年度增加一倍，包括先在首幾年聚焦更換筲箕灣、黃大仙及葵青區等較多公共屋邨和長者的地區的鑄鐵及石棉水管，而目標是所有鑄鐵及石棉水管預計於計劃期的十年內全面淘汰。計及更換水管及計劃下其他相關改善措施，首五年內水管爆裂及嚴重滲漏個案預計可減少約20%至30%。

更換及加裝水管閥門和敷設兩條備用跨海輸送食水管道，並提升鹹水供水系統，減少故障風險。

與大學及企業構建「實時監測、智能預判、精準檢漏、高質維護」的「智慧水網閉環管理鏈條」，並以AI作預測性維護。計劃在智慧供水系統開展後五年內，全面實行動態調節政府供水管網水壓。利用「地下管線資訊系統」，透過三維空間分析，提升檢查及維修效率。

現有跨部門專責小組將升格為由發展局主持的督導委員會，更有效統籌工作，並成立匯聚海內外專家的「國際水務工程專家小組」，以協助檢視供水網絡的長遠管理策略。

研圍標刑事化 為業主招標評標 執法機關審查背景

宏福苑大火發生後，成立獨立委員會，查明起火及迅速蔓延原因，並表明會追究責任。至今，警方及廉政公署共起訴了七人及兩間公司，涉及共25項控罪，包括涉嫌誤殺、串謀詐騙、企圖妨礙司法公正等。勞工處向承建商、工程顧問等提出合共25項檢控，涉嫌違反職安健法例。屋宇署向四人及兩間公司提出合共259項檢控，包括涉嫌使用不合規的物料等。部分改革應優先推行，因此政府已推進多項強化措施，加強監管執法和開展法律修訂，包括：

完成修訂《建築地盤（安全）規例》及相關禁煙法例，實施地盤全面禁煙。

開展修訂《消防條例》工作，加強對消防裝置及其承辦商的規管，引入消防裝置責任人制度，提升罰則，並加強消防處執法權力，今年內向立法會提交建議。

擴大《建築物條例》修訂範圍，包括提升大型樓宇維修工程的法定監管機制，實施更嚴格規管和更重罰則，收緊專業人士和承建商紀律處分制度，嚴懲違規。今年內向立法會提交建議。

開展修訂《建築物管理條例》工作，提高業主大會就大型維修工程決定的出席及投票門檻、完善委任代表文書及利益申報制度等。有關公眾諮詢已完成，目標是今年內向立法會提交建議。

就樓宇大維修圍標行為刑事化做法律研究工作，於今年內向立法會提交建議。

首次為業主推出聘用顧問和承建商的招標和評標服務。

為支援業主的服務制訂更嚴謹的顧問和承建商預審名單，包括由執法機關進行背景審查。我們將於9月接受申請，年底起陸續備妥名單。

政府亦正研究可行方案，更好協助市民處理大型維修所涉及的專業性問題。

獨立委員會正審理和分析大量書面口供、報告和證據，會在10月底前提交報告。政府會積極研究報告並跟進建議，進行改革，並公布細節。