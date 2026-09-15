上半年呈報吸毒人數按年跌9%　21歲以下青年最常吸食毒品依托咪酯

本港吸毒人數有所下跌，根據藥物濫用資料中央檔案室，今年上半年被呈報的整體吸毒人數，較去年同期下跌9%，由2955人下降至2688人。其中，21歲以下青少年被呈報吸毒人數下跌約11.7%，由去年同期的458人下降至404人，依托咪酯（前稱：太空油）繼續為最常被吸食的毒品。



圖為警方過去檢獲的懷疑依托咪酯（前稱太空油）。（資料圖片／陳浩然攝）

今年上半年，最常被呈報吸食的3類毒品為海洛英、甲基安非他明（俗稱「冰毒」）和可卡因。21歲以下青少年被呈報吸毒人數，則由去年同期的458人下降至404人，其中依托咪酯繼續為最常被吸食的毒品，其次為大麻及可卡因。

禁毒常務委員會今日（15日）舉行會議，由禁常會主席李國棟醫生主持。李國棟表示，禁常會將密切留意其餘季度的情況變化，繼續推展禁毒工作。

保安局禁毒處表示，今年起禁毒處推出多項以幼稚園與小學學童及年輕家長為目標群組的社區參與活動。適逢6月26日國際禁毒日，禁毒處於6月26及27日一連兩日，在新蒲崗一個商場舉辦快閃抗毒遊戲攤位，吸引近3000人參與。另在7月香港書展期間設置的主題攤位「禁毒先鋒號」，活動吸引近17,000人參與。

圖為懷疑依托咪酯毒品的煙彈。（海關提供圖片）

因販毒被判刑青少年 逾半刑期5年以上

根據執法部門的統計數字，今年上半年涉及毒品罪行的被捕人數較去年同期下降10%，由1938人下降至1749人，而被拘捕的21歲以下青少年則下降3%，由307人下降至298人，當中主要涉及依托咪酯、可卡因和大麻。

至於在同期審結的法院案件中，因干犯毒品罪行被檢控的人士被定罪比例高達87%。而因販毒而被判處監禁的21歲以下青少年當中，超過半數刑期達5年以上，最長的刑期為28年。