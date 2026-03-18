禁常會：去年涉毒被捕青少年增90%　依托咪酯續成最常吸食毒品

禁毒常務委員會周二（17日）會議，討論了藥物濫用資料中央檔案室2025年的統計數字，以及相關的毒品統計數字。禁常會留意到，2025年被呈報的整體吸毒人數較2024年下跌2%，但留意到吸食依托咪酯的人數上升，且繼續成為青少年最常被吸食的毒品。此外，2025年涉及毒品罪行被捕的人數按年上升27%（由3,243人上升至4,108人），被拘捕的21歲以下青少年更上升90%，當中主要涉及依托咪酯、大麻和可卡因。



圖為警方過去檢獲的懷疑依托咪酯（前稱太空油）。（陳浩然攝）

整體吸毒人數跌2% 吸食依托咪酯55%為21歲以下

檔案室的數字顯示，2025年被呈報的整體吸毒人數為5,077人，少於2024年的5,179人。海洛英、可卡因和俗稱「冰毒」的甲基安非他明，為最常被吸食的三類毒品。21歲以下青少年被呈報吸毒人數，由2024年的734人減至去年的698人，當中340人吸食依托咪酯。自2025年第一季起，依托咪酯成為被呈報吸毒青少年中最常被吸食的毒品，其次為大麻和可卡因。

禁常會主席李國棟醫生表示，禁常會十分關注被呈報吸食依托咪酯的人數有所上升，由2024年的309人增加至去年的615人，當中約55%為21歲以下的青少年。他提醒市民，依托咪酯及其所有類似物均為毒品，非法使用依托咪酯及其類似物會嚴重摧殘身心健康，更可以致命。

禁毒常務委員會主席李國棟。（資料圖片／李澤彤攝）

因販毒判監21歲以下青少年 逾半刑期5年以上

根據執法部門的統計數字，2025年涉及毒品罪行的被捕人數較2024年上升27%（由3,243人上升至4,108人），而被拘捕的21歲以下青少年則上升90%（由301人上升至573人），當中主要涉及依托咪酯、大麻和可卡因。

至於在同期審結的法院案件中，因干犯毒品罪行被檢控的人士被定罪比率高達86%。因販毒而被判處監禁的21歲以下青少年當中，超過半數刑期達5年以上，最長的刑期為逾20年。

圖為依托咪酯毒品的煙彈。（海關提供圖片）

復活節長假期將至 禁毒處籲年輕人勿當「飛機豬」

復活節長假期將至，禁毒處提醒年輕人，切勿因好奇而嘗試毒品，或因一時貪念參加免費旅行做「飛機豬」運毒，年輕不會是干犯毒品罪行後的求情理由。販毒在世界各地都屬嚴重罪行，有些地方可判處被定罪人士死刑。在香港，最高可判處終身監禁及罰款500萬元。