好市民獎｜10歲童憑學校教辨別毒品再上網查核　智破屋邨花槽藏毒

香港警務處今日（14日）在灣仔會議展覽中心舉行「好市民獎頒獎典禮2025」，嘉許80名協助警方偵破罪案的市民，其中10歲小學生田澤豪是今屆最年輕的得獎者，揭發一宗屋邨花槽藏毒案。他憶述，當時見花槽有一包懷疑毒品覺可疑，全因學校老師曾教導如何辨別毒品，他又自行上網fact check（查核），考慮了短短兩、三分鐘，決定將可疑毒品帶到警署報案。他獲獎後笑說「攞到獎好開心」。



10歲小學生田澤豪是今屆最年輕的得獎者。（黃寶瑩攝）

警方今日（14日）在灣仔會議展覽中心舉行「好市民獎頒獎典禮2025」，嘉許80名協助警方偵破罪案的市民，並向6間機構頒發「好機構獎」 。警務處處長周一鳴等嘉賓到場頒獎。

今屆獲嘉許的好市民，年齡介乎10至81歲，分別為學生、建築人士、行政總裁等。當中有18人協助尋找失蹤人士及拯救生命，有17人協助偵破盗竊案，有9人揭發非禮及窺淫案，有11人助偵破詐騙案，其他案件包括刑事毁壞、襲擊、管有攻擊性武器等。

其中最年輕得獎的10歲小學生田澤豪，去年4月他和朋友一起放學，途經黃大仙一屋邨花槽時發現一包粉末，懷疑為毒品。他說學校曾教他們分辨毒品，於是上網再查核毒品資料後，認為物品可疑，感到十分緊張，僅考慮2、3分鐘便馬上將該包粉末帶到警署報案。對於今次獲頒好市民獎，他感到非常開心。

最高榮譽的「全年好市民獎」由梁浩賢獲得。（黃寶瑩攝）

至於今屆最高榮譽的「全年好市民獎」由梁浩賢獲得。去年9月，超強颱風樺加沙襲港，梁先生和父親在柴灣附近海域駕駛小艇進行防風加固工作，發現有人墮海大聲求救，情況極為危急，於是立即駛往涉事位置嘗試救人，最終3名墮海人士成功獲救。

大會指，今屆「好市民獎勵計劃」獎金加碼，普通得獎者的獎金增至4,000 元，並獲頒發獎狀；「全年好市民獎」獎金增至6,000 元，並獲頒獎牌。

另外，6間機構獲頒發「好機構獎」，包括螞蟻集團、香港城市大學、HKJunkCall.com、香港青年發展聯盟、九巴、以及信和集團，這些機構協助宣傳防騙或禁毒訊息等。