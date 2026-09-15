唱高散貨案開審　4男女涉操縱萬成股價　事主跟Edan師傅貼士虧本

撰文：陳蓉
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人稱「粉哥」的葉志輝與另外三名男女，涉以「唱高散貨」手法，操縱萬成金屬包裝有限公司的股價，以誤導股民，被控意圖欺詐罪，他們否認指控。案件（DCCC 180/2024, DCCC 402/2024, DCCC 1425/2024(Consolidated)），今（15日）在區域法院開審。

控方開案陳詞指，有使用Telegram程式的女事主，多次收到一個名為「Edan師傅」的訊息，指有「穩贏牛股」，著她購入涉案的萬成股票後，惟其後該股大跌，她最終蝕本收場。

資料顯示，該股大跌期間，有十數名帳戶曾大手拋售萬成股票。專家認為，情況屬有組織協議的「唱高散貨」，四名被告涉嫌操控部份有份拋售該股的證券戶口。

4名被告的案件今在區域法院開審。(黃浩謙攝)

4名被告涉違反證券及期貨條例

四名被告：葉志輝、蘇龍影、劉家榮及陳倩螢，否認一項「意圖欺詐或欺騙而串謀使用計劃罪」，違反《證券及期貨條例》第 300 條及《刑事罪行條例》第 159A 及 159C 條。

控罪指4名被告在 2020 年 9 月 17 日至 2021 年 4 月 24 日期間，在香港串謀他人在涉及萬成金屬包裝有限公司的證券交易中，意圖欺詐或欺騙萬成的實際或潛在投資者。

女事主透過TG接觸Edan 師傅

控方開案陳詞指，鄺姓女事主透過Telegram接觸「Edan師傅」。她兩度按對方建議買股獲利。同年4月，「Edan師傅」多次發送類近「重磅通知」，並指有「穩贏」的股票，形容是「股市印鈔機」，預計會升值20%至30%，又稱：「千萬別錯過，想買的朋友記得搵我報名」、「準備充足資金」。

事主跟Edan 師傅貼士結果大虧

「Edan師傅」及後問鄺有多少資金，她指有3.6萬元。對方指錢太少，指示她在4月23日的指定時間內，購買「萬成金屬包裝有限公司」的股票，並稱是：「穩贏牛股」，同樣可獲利百分之二十至三十，又稱：「大家大賺一場開心，五一假期shopping一場」，並預計該股票：「下午收市後便會大漲」。其後「Edan師傅」有向鄺了解她是否已買入股票。鄺在市買1.02元購入，在股價跌至0.15元沽出，虧蝕比例達85%。

多名持股人當日拋售股份

控方指，多名持股人同日同時拋售萬成股票，其中鄢姓及雷姓用戶拋售逾一千萬股。專家指其中19人的交易模式如出一轍，屬有組織交易，認為他們互相協調「唱高散貨」。

控方指葉等人操控部份涉案交易者帳戶

控方續指，在葉的辦公室內搜出載有姓鄢及雷等名為「個人聯繫方式」的文件；蘇及陳的處所亦被搜出相關文件，包括涉案月結單、有關人士的證券帳戶及支票等。控方認為，被告們持有該些證券帳戶的登入資料，可以操作該些帳戶的交易，文件顯示他們與其中11名交易者有關，推斷被告有份操控部份交易。

控罪指被告疑製造股份活躍交投的表象

控罪詳情指，被告們涉致使萬成的股東，通過以供股方式，發行不超過2.4億股的普通股，基準為每一股獲發3股新股，認購價為每股0.1元，他們之後安排代名股東認購股份，並透過其他交易者囤積大量萬成股份，令市場上的股份減少。他們之後以該些交易者，作出進取買盤及對盤交易以推高萬成股價，造成活躍交投的表象，最後約在 2021 年 4 月 23 日股價大跌前，沽售萬成股份。

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