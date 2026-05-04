詐騙｜騙徒扮股評人郭思治唱高細價股散貨　訛稱賠償呃走長者百萬

手持大筆退休金的長者容易成為騙徒目標。年逾60歲的A女士，去年觀看Facebook投資廣告後，被加至通訊群組，有人假冒資深投資人郭思治，「唱高」成交冷清的細價股，炒高股價後迅速「散貨」套現。騙徒訛稱可作賠償，並建議她將股票餘額轉帳至傀儡戶口。A女士收到一萬元賠償後，「無嘗試相信自己墮入騙局」，先後十多次轉帳再轉至多個戶口，最終損失過百萬元。



警方在今年首季錄得1,264宗長者受騙案，當中329宗為投資騙案，涉款3.3億元，較去年同期升近七成。警方表示，具投資經驗人士愈有信心，反而愈會掉易輕心，並提醒涉「保證回報」、「高回報低風險」、被要求轉帳至個人帳戶等舉動，均為高危警號。



A女士現身警方記者會，披露如何觀看Facebook投資廣告後誤墮騙局，損失超過100萬港元。（梁鵬威攝）

股評人郭思治。（資料圖片）

受害人有長期投資經驗 被加入有「郭思治」WhatsApp群組嚐貼士甜頭

A女士是一名具學士學位的電腦編程員，有長期投資經驗，自數年前退休，她不時透過手機留意投資資訊。去年9月，她在Facebook觀看投資廣告後，被加入至WhatsApp群組，群組內有人冒充資深投資人「郭思治」（郭sir），對方曾提供投資貼士，令她在股票中獲利。

獲「郭思治」私人介紹一款「金股」 入市插水式暴跌後獲允賠償

隨後「郭思治」向她提供私人聯絡方式，就投資組合提供意見，二人建立信任關係。有次對方向她介紹一款「金股」，說是其團隊經深入了解後，料該股票有可觀回報，又着群組裏的投資者保密。她憶述對方在買股票前一日才通知，故無時間深究股票內容。入市後不久，股價卻「插水式暴跌」。「郭sir」只着她放心，更承諾會作出賠償。

（左起）投資者及理財教育委員會投資者及協作關係總監楊蔚怡、金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏、商業罪案調查科警司李蔚詩、證劵及期貨監察委員會秘書長兼首席管治總監楊國樑。（梁鵬威攝）

騙徒提供1萬元「賠償」 受害人續轉帳十多次至指定戶口

未幾，「郭sir」要求她支付測試戶口運作費等，並建議她將股票餘額轉帳至其「同事」的私人戶口，聲稱會賠償本金。A女士最初收到一萬元「甜頭」，她形容當刻「好有希望和曙光」，卻沒想到對方竟再度行騙。

A女士稱，雖然事發3年前坊間曾有指「郭sir」的專頁是虛構，惟因對方曾在社交平台發布私人相片，故她不以為意，「將件事合理化」。她先後轉帳十多次予多個指定戶口，涉款過百萬。其間銀行發現對方戶口有可疑，便暫停A女士的網上轉帳功能，惟她不虞有詐，於是在戶口提取現金，再存入指定戶口，希望獲得投資賠償。

今年1月要求對方證明身份 受害人看到偽造證件始知被騙

及至今年1月，A女士收到警方來電，她當下才感到醒覺，意識到對方「每次過數都說是最後一次」，她遂要求對方證明身份，惟對方只提供了一張偽造證件，最終被A女士識破。

（左起）投資者及理財教育委員會投資者及協作關係總監楊蔚怡、金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏、商業罪案調查科警司李蔚詩、證劵及期貨監察委員會秘書長兼首席管治總監楊國樑。（梁鵬威攝）

329宗長者投資騙案涉金額3.3億 剛退休易成為騙徒目標

警方公布，今年首季錄得1,264宗長者受騙案，當中329宗為投資騙案，涉3.3億元，較去年同期升近七成。警方在《長者遭遇投資騙案研究》訪問1,056名長者受害人，發現七成為60至69歲，大多是剛退休，手持大筆退休金或長期儲蓄，更容易成為騙徒目標。其中，退休前任職商業、地產、保險和會計的損失金額最高，人均損失逾120萬，較整體高45%。

警：具投資經驗者損失金額 較無經驗者多一倍

商業罪案調查科警司李蔚詩表示，騙徒並非隨機，而是專攻具資產人士。騙徒會先漁翁撒網，利用大數據將假廣告推送至受害人，並試圖與對方建立關係和了解背景，繼而評估哪些人更具財力。

警方研究顯示，具投資經驗人士愈有信心，反而愈會掉易輕心。具經驗者損失金額為105萬元，比不具投資經驗者多一倍。另外，教育程度愈高，損失金額亦愈高，具碩士學位人士的損失金額，比小學學歷人士多四倍。

商業罪案調查科警司李蔚詩表示，騙徒並非隨機，而是專攻具資產人士。（梁鵬威攝）

部份騙徒冒認證監會高層 要求付保證金以換取賠償

證監會秘書長兼首席管治總監楊國樑補充，騙徒會提供情感聯絡、噓寒問暖，繼而「唱高」成交冷清的細價股，並在炒高股價後迅速「散貨」套現，令投資者遇損失。部份騙徒甚至冒認證監會高層、或展示有紅頭印章的偽證監會文件，要求付保證金或手續費才可獲得賠償，惟收款後不知所終。

如果too good to be true ，就一定有問題。 證監會秘書長兼首席管治總監楊國樑

證劵及期貨監察委員會秘書長兼首席管治總監楊國樑，騙徒「唱高」成交冷清的細價股，並在炒高股價後迅速「散貨」套現，令投資者遇損失。（梁鵬威攝）

警方提醒，「保證回報」、「高回報低風險」、被要求轉帳至個人帳戶等，均為高危警號。市民須提防騙案。若平台以「提款費」等名義要求支付巨額額外費有方能出金，百分百為假。如有懷疑，市民可致電防騙易熱線查詢。