醫管局否認來年削4.7%人手　局方：數間公院完成重建　續需聘醫護

網上有傳言指，醫管局決定來年減4.7%人手。醫管局回覆查詢時澄清，相關消息並非事實，局方並無計劃削減人手。局方稱，有數間公立醫院未來幾年將完成重建並投入服務，對人手有需求，將繼續聘請醫護人員。



網上有傳言指，醫管局決定來年減4.7%人手。（Threads @wing_999999）

醫管局指，旗下醫生及護士的人手數目已經由2016-17年度的5,649人及23,894人，分別顯著增加至2025-26年度的7,183人及28,966人。

局方表示，未來幾年陸續有公立醫院完成重建及落成啟用，其中啟德醫院將開設2,400張病床、威爾斯親王醫院第二期重建後將設有約2,300張病床、北區醫院重建後的病床數目亦將由700張增加至約2,200張。隨着醫院陸續落成及服務需求增長，局方會繼續聘請更多醫護人員，以配合未來的服務需求增長。

啟德醫院預計今年10月起投入部份服務。（資料圖片／湯致遠攝）

局方亦稱，一直密切監察人手情況，並在整體預算內持續推行多項措施以吸引、培訓和挽留人才，包括增加駐院醫生培訓名額以招聘本地醫科畢業生、招聘非本地培訓醫生以補充本地招聘工作、改善晉升機會以挽留員工、招聘兼職醫護人員（例如透過招聘自選兼職人員）、提供彈性全職工作安排、續聘合適的退休人員、優化購屋貸款利息津貼計劃，以及成立醫管局學院，以增加不同職系的培訓機會。