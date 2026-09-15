流感｜新一季防疫注射計劃周四開展　醫管局料流感活躍程度攀升

近日接連出現兒童流感嚴重個案，醫管局今（15）宣布，2026/27季節性流感防疫注射計劃將於周四（17日）開展。局方指，由6月底截至9月14日，本港共有20宗兒童流感嚴重個案，局方形容現正處於流感季節，流感活躍程度攀升，呼籲市民接種疫苗。



醫管局今（15）宣布，2026/27季節性流感防疫注射計劃將於周四（17日）開展。（方承恩攝）

9月15日，醫管局宣布2026/27季節性流感防疫注射計劃將於周四（17日）開展。（方承恩攝）

有關疫苗接種計劃由9月17日開始，為年齡介乎於6個月至未滿18歲人士、50歲或以上人士、孕婦及長期住院病人、18歲或以上至49歲，有長期病患人士接種疫苗。10月8日起則為從事飼養及屠宰家禽或豬隻行業人士接種疫苗。

新界東醫院聯網家庭醫學部副顧問醫生陳定邦表示，香港目前正處於流感季節，流感活躍程度攀升，從臨床數據所見，6月底至昨日為止，共有20宗兒童流感嚴重個案。65歲以上長者及12歲以下兒童的入院率明顯高於其他年齡層。

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陳定邦續指，上年度未接種流感疫苗的兒童，出現嚴重併發症或死亡的比率，較曾接種疫苗的兒童高出5倍。他建議，打算於聖誕假期外出旅行的人士應盡快接種疫苗。

至於今年夏季流感高峰是否有機會與冬季高峰重疊，陳定邦表示難以預計。部份年齡群組的接種率較低，他說，對市民有信心，各部門亦已做足宣傳。

醫管局提醒，除個別有已知禁忌的人士外，所有年滿6個月或以上人士都能接種季節性疫苗，保障個人健康。接種疫苗後身體需約兩星期產生抗體預防病毒。如患感冒病徵、發燒或嚴重不適，應待康復復才接受疫苗注射。