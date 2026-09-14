五年規劃｜李浩然出書拆解制定邏輯： 應構建香港專屬發展體系

香港首份五年規劃將於周三（9月16日）公布，全國人大常委會香港基本法委員會委員、立法會議員李浩然出版專著《五年規劃與香港》，系統梳理五年規劃的演進歷程、制定邏輯與落地實務，並結合自身在內地擔任地方幹部及在央企任職的經驗，提出香港編制和落實五年規劃的整體思路。



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行政長官李家超將於本月16日公布《香港第一個五年規劃》並隨之發表新一份《施政報告》。

李浩然任職央企 參與撰述及執行多份五年規劃

李浩然曾擔任貴州省息烽縣政府縣長助理，亦在駐港央企華潤集團任職多年，深度參與多份五年規劃的研究撰寫和落地執行。他表示，「香港要制定五年規劃，必須先釐清國家五年規劃是什麼。」他比較道，香港過往並沒有制式化、周期化的五年規劃編制傳統，內地則擁有相對成熟的規劃編制流程與執行機制，通過借鏡有關過程的做法，便能令香港的發展戰略方向和定位與中央及內地各地方掛鈎。

《五年規劃與香港》屬於一本方法論著作，書中系統梳理國家五年規劃的迭代演變歷程，拆解規劃制定的底層邏輯。同時，結合香港制度特色、社會環境與經濟實況，量身提出香港開展五年規劃建設的整體思路與實踐方案。

五年規劃非單向行政指令 始於廣泛社會諮詢及實地調研

李浩然在書中明確指出，五年規劃既不是規劃經濟，亦不是單向的行政指令，而是一套制定發展戰略目標和實踐路徑的治國理政工作方法論。《五年規劃與香港》詳細闡述制定五年規劃的全流程，強調規劃制定始於廣泛社會諮詢、實地調研考察，輔以嚴謹的專家論證與扎實的理論支撐，全方位保障規劃具備前瞻性、科學性與落地可行性，精準貼合經濟社會發展的真實需求。

李浩然補充，這類發展模式及規劃最重要是通過詳細研究和「上下結合」的方式，通過全面調研評估地方發展能力、整合社會各界共識，凝聚合力共同推動發展，具備極強的靈活性與適配性，絕非一成不變的剛性框架。

香港與內地在制度背景、社會運作、經濟形態等方面存在差異，李浩然強調，香港五年規劃是立足「一國兩制」的制度優勢、自由市場經濟特色，以融入和服務國家發展大局為核心，為香港量身構建的專屬發展體系。