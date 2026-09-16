五年規劃主要KPI僅5有約束性　消息：港易受外圍影響故預期性較多

【香港五年規劃／一五規劃】行政長官李家超今日（16日）公布香港首份五年規劃，當中22個主要指標（KPI）只有5個屬「約束性」。對比澳門的五年規劃設有35項主要指標，被問香港何解只有22個，政府消息人士認為香港和澳門難以直接比較，而且香港為首次進行五年規劃，澳門則已屬第三次內容可以更細緻。



至於何未必可以有效計算一定發生程度「預期性」指標會佔較多，政府消息人士指，香港作為自由經濟體，經濟情況易受外圍影響，部份指標不能一定可以落實，故預期性會較多。



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五年規劃全文有22項主要指標，另有57和26個指標，分別放在專㯗及內文中，整個五年規劃合計有105個指標。在105個指標中，分別有37個屬民生福址範疇、有45個屬經濟範疇、有20個屬北都建設範疇，另有3個屬公共治理範疇。

澳門35項主要指標對香港22個 消息人士：難以直接比較

澳門五年規劃設有35項主要指標，問到為何香港只有22個，政府消息人士認為香港和澳門難以直接比較，而且香港為首次進行五年規劃，澳門則已屬第三次內容可以更細緻。

五年規劃中設預期性及約束性指標，問及為何未必可以有效計算一定發生的程度的預期性指標會佔較多，政府消息人士指，香港作為自由經濟體，經濟情況易受外圍影響，部份指標不能一定可以落實，故預期性會較多。

部份以「維持平穩」作指標 消息人士：香港主要提供增值服務難控制

至於為何部份預期性指標會採用較籠統的字眼，如「維持平穩」等去表達，該人士指，做法屬因地制宜，畢竟香港主要提供增值服務，與其他國家不同有完整的生產鏈，難以控制。該人士又形容，相比起施政報告，五年規劃的字相對「浮雲」，社會可以把五年規劃與施政報告內容，相結合去了理解。

倘若日後未能落實五年規劃的目標，應向誰問責？政府消息人士指，五年規劃屬制定方向性，「做唔到無話可以問邊個」，施政報告才是具體行動方案會說明如何做到，亦設有指標。至於為何不參考公眾意見設監察委員會監察施政報告的落實情況，該人士則指，五年規劃屬施政報告的延續，

現時政府亦未有就施政報告落實情況設立監委會，強調政府內部有跨部門定監測，籲社會更界給予信心。

政府消息人士表示，在制定五年規劃時，並不會考慮政府換屆問題，以往的政府規劃主要圍繞其任期，現時的做法屬治理上的突破。該人士又強調在政府會就五年規劃作中期檢討，不會一條路走到死，但強調五年規劃為經公眾諮詢下而成，若方向有變，相信會向公眾交代。

香港第一個五年規劃｜主要指標

香港首份五年規劃，當中列明22個「主要指標」（KPI）。（香港01製圖）

會否仿傚澳門引入第三方評估？澳門屬「大師兄」可考慮

澳門在新一份五年規劃中提到探索在中期評估和總結評估中引入第三方評估，加強社會參與，強化評估結果應用。中期評估和總結評估的結果適時向社會公佈。問到香港會否考慮引入第三方評估，政府消息人士指，澳門在制定規劃上屬「大師兄」，可以考慮有關做法。

澳門五年規劃把國安放置在較前的篇章，香港的與國安相關內容放在較後位置，有特別含意？政府消息人士指，香港的鋪排只希望把大家一向耳熟能詳的「四中心」等，放在較前，鋪排上希望先講大家知道的事，強調「排名不分先後」。