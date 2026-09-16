施政報告｜九大藝團不再？擬未達KPI可被踢走　中小藝團亦可上榜

【施政報告／施政報告2026／五年規劃／香港五年規劃／一五規劃】行政長官李家超今日（16日）發表任內最後一份施政報告，提到將改革藝團資助制度，包括向藝術及體育發展基金注資兩億元，引入與表現和藝術水平掛鈎的撥款和進出機制等。



消息人士指，九大藝團每年入座觀眾人數由2007年的36萬人，跌至去年的30萬人次，入座率由77%跌至69%。據了解在新制度下，九大藝團「有入有出」，亦未必一定是「九大」藝團，如中小型藝團水平達標亦能入選。消息指每個藝團有不同的KPI，萬一表現不達標，政府會先聽取藝團解釋，不會是「一年定生死」。



李家超今日到立法會公布新一份施政報告。（方承恩攝）

新一份施政報告提到，為推動表演藝術可持續發展及產業化，政府會向藝術及體育發展基金（藝術部分）注資兩億元。在維持現有對主要藝團整體資助水平下，引入與表現和藝術水平掛鈎的撥款和進出機制，鼓勵主要藝團持續創新，並讓表現持續優秀的中型藝團有機會成為主要藝團。

九大藝團涵中西樂、舞蹈及戲劇

2006年，政府宣佈原本接受藝術發展局資助的「六大藝團」（中英劇團、劇場組合、進念二十面體、香港小交響樂團、香港芭蕾舞團及城市當代舞蹈團）將脫離藝發局資助架構，與原由康文署資助的四大藝團（香港管弦樂團、香港舞蹈團、香港話劇團與香港中樂團)，一併以「主要演藝團體」的名義（民間簡稱「十大藝團」），由2007年度開始改由民政事務局直接資助。2008年，劇場組合決定脫離政府資助架構，遂形成九大藝團至今。

香港小交響樂團曾舉辦免費午間音樂會。（香港小交響樂團圖片）

香港芭蕾舞團的《天鵝湖》黑天鵝雙人舞選段。（資料圖片）

九大藝團入座人數跌 據悉將度身制訂指標評估表現

消息指九大藝團的入座人數，由2007年的36萬人，跌至2025年的30萬人，入座率則由77%跌至69%。政府思考如何在不減資助的情況下，能令公帑用得其所，同時讓更多公眾看到藝團的努力。

政府計劃設立可量化及質素指標的KPI，例如購票入場觀眾數量指標、促進文化交流的效果，及對香港社區藝術建設的貢獻等，以評估藝團的表現。消息指政府今年內向藝團交代計劃，初步構思會循序漸進，「唔會下年就用晒新KPI」。

香港話劇團音樂劇《大狀王》大受歡迎。（西九文化區管理局圖片）

擬增設「進出機制」 未必一定是「九大」藝團

此外，消息指在新制度下，九大藝團將「有入有出」，意味名單並非一成不變，亦未必一定是九個名額。藝術水平達標且符合標準的中小型團體也有機會入選，並獲得與九大藝團相約水平的資助。萬一藝團表現不達標，政府會先聽取藝團解釋，不會是「一年定生死」。

係咪會有人被踢走？唔係要踢走人，先可以有人入；亦唔係同其他團比。而係睇可唔可以達到自己個團嘅KPI。 政府消息人士