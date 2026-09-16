施政報告｜虐待動物、沒用狗帶擬加辣　消息：禁止為美觀剪耳剪尾

【施政報告懶人包2026】最新一份施政報告提出加強打擊殘酷對待動物，今年年底諮詢立法會，爭取明年完成修例。消息指，除了加強罰則，亦會賦權漁護署人員進入私人處所。據了解，政府亦打算列明禁止為了美觀，修剪寵物的耳朵或尾巴，醫療原因除外。



政府計劃檢視《危險狗隻規例》，如大型犬隻在公眾地方如沒有繫上狗帶，消息指政府考慮罰則「加辣」。（程致遠攝）

施政報告提出今年年底諮詢立法會，加強打擊殘酷對待動物，以及非法管有或使用狩獵器具等，爭取明年完成修例。另外，政府亦計劃檢視《危險狗隻規例》等有關飼養和管束寵物的規定，並且加強「妥善照顧動物」的宣傳和教育。

賦權漁護署人員執法 禁剪耳剪尾

消息人士指修例有三大方向，分別是賦權漁護署人員執法、禁止對寵物剪耳或剪尾，以及增強罰則。現時漁護署人員想進入處所檢走寵物，需尋求警方協助。政府計劃賦權漁護署人員，成功申請手令後有權進入私人處所執法，並檢走動物。

消息人士又指，如果並非為了醫學原因，僅為美觀，政府擬將剪短寵物的尾巴、耳朵列為殘酷對待動物，立法禁止。

消息人士又指，如果並非為了醫學原因，僅為美觀，政府擬將剪短寵物的尾巴、耳朵列為殘酷對待動物，立法禁止。（資料圖片）

虐待動物罰則太輕淪「無牙老虎」？消息指擬加辣

現時殘酷對待動物罰則為罰款20萬元及監禁3年，使用狩獵器具則罰款5萬元。消息人士表示，政府聽到社會聲音，質疑是否「無牙老虎」、「罰得太輕」，因此會諮詢立法會加強罰則。

政府亦計劃檢視《危險狗隻規例》，如大型犬隻在公眾地方如沒有繫上狗帶，現時罰則是罰款2萬5千元及監禁3個月。消息指政府亦考慮「加辣」，因部份愛犬之人不願在公眾地方使用狗帶，擔心會「勒住」犬隻。消息又指，為防止動物在公眾地方或行為失常，強調狗主應負上管控寵物的責任，令香港成為「人寵共融」的城市，因此有必要加強罰則、宣傳及教育。

施政報告提出今年年底諮詢立法會，加強打擊殘酷對待動物，以及非法管有或使用狩獵器具等，爭取明年完成修例。（程致遠攝）

會否訂立動物福利法案？消息：社會分歧大 難有共識

香港多個動物保護團體多年來要求政府訂立「動物福利法案」，向飼主施加「謹慎責任」，規管飼主不妥善照顧寵物或棄養等行為。政府消息人士認為，何謂「妥善照顧動物」社會分歧較大，難以今年內凝聚共識，因此現階段會加強教育飼主及加強宣傳為主。

漁護署過去5年接獲的狗隻雖逐年下跌，但狗主棄養的比例則有上升。（資料圖片）

《觀豚指引》相關規定納入《野生動物保護條例》

政府近年提出賦予《觀豚指引》法定地位，施政報告亦提及開展修訂《野生動物保護條例》的立法工作，加強保護於香港水域出現的鯨豚類動物。

消息人士認為，現時在香港水域營辦觀豚活動的營辦者「大部份都乖」，而法例亦有禁止故意干擾野生動物。針對何種行為構成干擾及違法，政府計劃修訂《野生動物保護條例》，加入《觀豚指引》的相關規定。消息人士表示，修例亦會賦權漁護署署長，劃定臨時保護區，可以對公眾及船隻等施加指引及限制。