施政報告｜照顧者納精準扶貧　推$10一餐社區照顧者飯堂、流動車

【施政報告懶人包2026】扶貧委員會（現稱「精準扶貧委員會」）今年6月發布《香港精準扶貧成果報告》，當時已預告會增添目標群組，政府於今早發表的《施政報告》指，新一屆精準扶貧委員會已將有需要的照顧者納入目標群組，尤其是「以老護老」、「以老護殘」及照顧有特殊需要兒童的人士。



政府亦公布，推出「社區照顧者飯堂」及「幸福家友車」，前者利用綜合青少年服務中心非繁忙時段，為獨居長者、雙老家庭、殘疾人士、照顧者等以每餐10元提供飯餐，助社福機構識別需要及提供支援；後者以流動車到訪舊樓附近，車上有社工可識別市民需要、及時轉介。消息人士稱，目前香港仔石排灣已有一間飯堂，由地區人士贊助、香港仔街坊福利會營運，現時已有數間機構表示有興趣營運，政府將透過配對平台為它們覓資源。流動車則預計今年第4季先於元朗區、深水埗區及北區推行。



新一屆精準扶貧委員會已將又有需要的照顧者納入目標群組，尤其是「以老護老」、「以老護殘」及照顧有特殊需要兒童的人士。（資料圖片）

照顧者已納入精準扶貧目標群組

據新一份《施政報告》，新一屆精準扶貧委員會已將有需要的照顧者納入目標群組，尤其是「以老護老」、「以老護殘」及照顧有特殊需要兒童的人士。

政府會分階段建立「社福數據分享平台」，整合相關部門及非政府機構的社福數據，利用AI及早識別高風險人士或家庭，提早介入及應對；並透過數據分析，實現精準支援、資源配置及服務調度，政府明年上半年會先聯同個別政府部門及非政府機構試行數據整合及分析。

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推社區照顧者飯堂 每餐$10 利用配對平台覓營運資源

《香港精準扶貧成果報告》今年6月公布時， 政府亦公布會建構配對平台，推動政商民三方合作，促進家族辦公室及商界資源與民間社福項目對接。《施政報告》稱，今年內會推出首輪配對。

就政府推出的「社區照顧者飯堂」，消息人士稱，也會利用配對平台為現時表達有意營運的數間機構尋覓資源。消息人士又說，營運機構將與惜食堂合作，在周一至周五午飯的非繁忙時段提供膳食，周六則主要向有特殊教育需要（SEN）學童及家庭提供服務，每餐收費10元，當局不傾向免費提供，除擔心部份人預約後缺席，造成浪費，也表明服務對象不一定是基層，故有相關決定。

流動「幸福家友車」助「三無」舊樓居民提供社福服務

至於另一將推出的項目「幸福家友車」，消息人士指，香港一些「三無」大廈或舊樓附近較缺乏社福設施，希望派流動車到這些大廈附近，流動車上可提供復康、中醫、樓梯機等服務，亦有社工了解需要，並適時轉介，當局預計今年第4季先在元朗區、深水埗區、北區試行，每區會有一輛流動車，營運所需資源同樣會經配對平台尋覓。

行政長官李家超表示，低收入護老者及殘疾人士照顧者的生活津貼計劃金額，將會增加一成至每月3,300元，料超過一萬個低收入家庭受惠。（資料圖片/夏家朗攝）

照顧者津貼增至每月3300元

除上述措施，政府也會將照顧者津貼的津貼金額由現時的每月3000元增至每月3300元，預計逾1萬個低收入家庭受惠。政府並擬提升支援照顧者數據平台的智能化操作，並擴展覆蓋範圍；另改善照顧者支援專線的系統、及其專線服務效能。