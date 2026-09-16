律敦治醫院病人助理摸女護士臀　囚14天後認有猥褻意圖　官押後判

男病人服務助理涉在律敦治醫院的病房工作時，觸摸女護士的臀部，並在被捕後稱：「我係一時衝動，情不自禁摸咗佢一下。」男病人助理早前被裁定罪成，案件原訂今（16日）在東區裁判法院判刑。



辯方求情時指，被告初犯，還押14天已受很大教訓，望可考慮索取社會服務令報告。裁判官王證瑜指，被告最終承認其行為具猥褻意圖，反映他有真誠悔意，押後判刑至10月8日，為他索取社會服務令報告，期間被告准以4500元現金保釋，條件包括不得離開香港等。



被告黃智恆，35歲，他被控於2026年1月29日，在灣仔律敦治醫院某病房內非禮X。承認事實指，X和被告分別為登記護士和病人服務助理，兩人案發時在同一病房工作。

被告黃智恆案發時在律敦治醫院工作。（資料圖片）

被告黃智恆經審訊後被裁定非禮罪成。

求情望可考慮索取社會服務令報告

辯方求情時引述報告解釋，被告對感化官表示案發時沒有性興奮，惟對方誤解他沒有猥褻意圖。他現在已有悔意，明白行為不尊重事主，望向對方致歉。辯方續指，被告初犯，報告內容正面，還押14天已受很大教訓，望可考慮索取社會服務令報告。

被告向官承認當時存在猥褻意圖

被告其後在庭上再向王官確認，在案發時存在猥褻意圖。官指，被告最終承認行為有猥褻意圖，反映他有真誠悔意，遂押後判刑至10月8日，期間為他索取社會服務令報告。王官強調，所以判刑選項仍然開放，最終判刑須視乎被告的悔意。

被捕時稱一時衝動情不自禁

女事主X在審訊時供稱，她在涉案病房為41號病床的病人量血壓，期間感到臀部遭人從左至右「掃咗一下」。她轉頭見被告在身後，正離開41號病床與42號病床之間的走廊。被告警誡下稱：「我係一時衝動，情不自禁摸咗佢一下。」

被告自辯時曾稱意外碰到

被告自辯時則指，他當時走到41號與42號病床之間的走廊，關掉42號病床的床頭燈，他準備離開時，X在41號病床尾。他為免觸碰到X，便面向42號病床，以背對背方式離開走廊。期間臀部意外撞到X的臀部。辯方亦指，X的證供不可信和不可靠，並指X在書面口供稱臀部遭微暖的物件觸摸，庭上則指遭被告的手觸摸，質疑其說法不一致。裁判官不同意辯方的質疑，認為兩者沒有矛盾，最後裁定被告罪成。