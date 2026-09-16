銅鑼灣錶行劫案　扮客閃劫25隻共值612萬名錶　4人囚80至88月

銅鑼灣富明街一間錶行於2年前被行劫，一名印尼籍女子假扮顧客，要求錶行店員開門後，3名同黨衝入店內持刀行劫，劫去25隻手錶，共值612萬多元。他們得手後，乘搭印度籍同黨駕駛的車輛離開。除了其中一名衝入店內的劫匪，同案另外4人其後被捕。



2男2女被告，今(16日)在高等法院承認搶劫罪(HCCC161/2026)，法官判刑時指本案屬精心策劃，各被告亦分工明確，判首3被告監禁6年8個月，並判持「行街紙」的印度籍司機監禁7年4個月。



四名被告：Menik Wulandari(33歲，女)、Ana mariatul khusnia(29歲，女), Aminuliah(38歲)和Shamsher Singh(36歲)，首3名被告為印尼籍，第四被告則為印度籍，持「行街紙」，並有藏毒等案底。

4名被告承認當日劫去25隻名貴手錶，約值612萬元。（羅日昇攝）

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劫去25手錶總值612萬

暫委法官李俊文判刑時指，本案屬精心策劃的劫案，四名被告亦分工明確。他們光天化日在銅鑼灣行劫，劫去25隻名貴手錶，總值612萬多元，部分手錶其後尋回，錶行最終損失約400萬元。法官判首3名被告監禁6年8個月，並判持「行街紙」的第四被告監禁7年4個月。

第三被告揮舞開山刀

案情指，首被告於2024年2月28日下午約2時，到銅鑼灣富明街一間錶行敲門，店員開門後，首被告站在門口。次被告、第三被告和一名現被通緝的男子隨後衝入店內，其中第三被告揮舞開山刀，男子則用槌子打爛櫥窗，第二被告再把櫥窗內的多隻手錶放入袋內。三人得手後，乘搭第四被告駕駛的車輛逃走，店員隨後報警求助。錶行共被劫去25隻手錶，共值612萬多元。警方其後起回12隻手錶，共值198.8萬元。

各被告其後被捕，首次被告在錄影會面透露，曾在港任外傭，案發時無業。次被告稱她和第三被告在案中分別獲得10萬和25萬元。