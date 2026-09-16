筲箕灣紅衣男認非禮夜歸女　稱遭迷你裙吸引色心起　判囚4星期

穿紅衣的無業男，涉深夜在筲箕灣從後箍一名穿短裙女子的頸部，並掃胸及企圖強吻。女途人受驚大叫，幸得在附近健身室的男學生出手相助。無業男被捕後稱，被事主的迷你裙吸引，色心起而犯案，他今（16日）在東區裁判法院（ESCC2225/2026）承認一項非禮罪。



裁判官指本案有一定嚴重性，雖然被告過往沒有案底，但案發時夜闌人靜，若然沒有途人阻止，後果不堪設想，判被告入獄4星期。



被告馮浩賢（29歲，無業）承認一項非禮罪，指他於2026年9月15日，在筲箕灣南安街休憩處猥褻侵犯女子X。

被告馮浩賢犯案時遭途人制止。（_fatcheung_／Threads）

警方在場問話。（_fatcheung_／Threads）

箍頸掃胸兼想強吻

案情指，事主X在2026年9月15日從愛秩序灣步行至案發的休憩處，她未留意到坐在長凳的被告。同日凌晨1時多，事主從被告身旁走過，她察覺到對方舉起手機意圖偷拍，但未成功。被告隨即站起尾隨她，並突然從後方箍住事主頸部掃胸，試圖強吻。

男生聽到呼救聲下樓施援

事主隨即避開，並用膝蓋踹開被告，同時大聲呼救。其時一位在附近「24/7 fitness」的男學生聽到呼救聲，即下樓施以援手及報警。被告的作案過程被附近的閉路電視及男子的手機拍下。

被告被事主所穿的迷你裙吸引

被告被捕後在警誡下稱，因色心起而犯案。他當時正在休息，事主剛好路過，他被事主所穿，具挑逗性的迷你裙所吸引，於是尾隨她。儘管事主叫他走開，但他並未有理會，反而出手非禮。被告又稱，案發前一天午夜，他因失業跟父母發生爭執。他為平復心情而隨機登上巴士前往銅鑼灣，並步行至案發的長凳休息。

官稱若沒有人制止後果不堪設想

裁判官指，本案有一定嚴重性。雖然被告過往沒有案底，但案發時夜闌人靜，若然沒有人制止，後果不堪設想，判他入獄4星期。