施政報告｜李家超：鼓勵生育政策如何豐富　也要尊重市民意願

李家超今日（16日）發表任內最後一份施政報告，提出鼓勵生育11招，包括延續兩萬元新生嬰獎勵金、生第二胎起可再加碼等。他晚上出席電視論壇節目時重申，即使鼓勵生育政策如何豐富，也是要尊重市民的意願。



另外，首個五年規劃預期在2030/31年度，「公屋綜合輪候時間」會下降至4年以下。李家超表示，公屋單位有一定增量，有相當大信心向「3年」目標推進。



特首李家超（右三）今日發表任內最後一份施政報告，晚上出席電視論壇節目。（梁鵬威攝）

特首李家超今日發表任內最後一份施政報告，晚上出席電視論壇節目。（梁鵬威攝）

▼ 香港施政報告重點▼



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「我都想抱多幾個孫 都要尊重個仔同新抱嘅意願㗎嘛」

李家超表示，政策大方向是建設鼓勵生育的環境，但也要了解真實情況，因為生小孩是一個非常大的決定。他重申在全球經驗裏，金錢援助只有短線刺激作用，人們選擇是否生育是看整個環境，所以施政報告才提出託兒、科技助產等。

我都已經係一個爺爺，我都想抱多幾個孫，咁我都要尊重個仔同新抱嘅意願㗎嘛。我嘅鼓勵生育政策永遠都好豐富，但係都要尊重佢（市民）嘅意願。 特首李家超

行政長官李家超9月16日發表施政報告。一圖看清：鼓勵生育11招——新生嬰兒獎勵金、免稅額、支持新生家庭置業、輔助懷孕、班組服務、加強支援育兒配套。(特首辦圖片)

李家超料鼓勵生育政策對已育有第一個小孩「有用啲」

李家超重提政府制訂鼓勵生育政策時，會考慮三類人士，一類是決意不會生小朋友的人，政府會予以尊重，所以政策成效有限；另一類是很想生育但無法生育，政府便會有措施提供協助，包括醫管局會增加體外受精服務名額等；另一類已育有第一個小孩、代表有生育意欲，所以政府推出更多累進式措施鼓勵生育。他形容針對最後一類人的措施「有用啲」，因為他們不抗拒生育，希望令他們少點顧慮。

特首李家超今晚出席電視論壇節目，他稱作為一位爺爺，都想抱多幾個孫。（梁鵬威攝）

公屋單位有一定增量 推算輪候時間相當大信心向「3年」目標推進

另外，首個五年規劃提出，「公屋綜合輪候時間」會於2026/27年度下降至4.5年，並預期在2030/31年度，進一步下降至4年以下。被問及為甚麼訂下這個目標時不進取點，李家超則表示，有相當大信心向「3年」目標推進。

他解釋，公屋單位有一定增量，未來五年平均每年提供3.5萬個單位，相信下一個五年可額外增加一萬個。以此推算，輪候時間絕對有可能進一步下降至少於4年。

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探討以人民幣支付東江水價錢

五年規劃亦提出要強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的角色，例如將推動以人民幣支付政府開支。李家超舉例，若政府需支付公務員前往內地培訓的開支，或東江水等與內地單位的合同價錢時，便可探討使用人民幣。他強調政策僅限於政府與內地機構之間，會逐步研究應用場景。

他亦重申，特首每年述職時也要交代五年計劃內容。被問及覺得自己會否以特首身份見證五年計劃的落實，他僅回應「邊個人做行政長官都要做㗎喇」。

▼ 香港第一個五年規劃重點▼

