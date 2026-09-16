施政報告不提重推租置計劃　李家超：定價管理有問題　要繼續研究

【施政報告2026/香港施政報告】新一份《施政報告》今日（16日）公布，惟沒提及備受關注的「租者置其屋計劃」（租置計劃）。行政長官李家超其後在記者會中指，社會對重推「租置計劃」意見紛紜，「有贊成有反對」，而且租置計劃在定價及管理兩方面亦有問題。此外，他又指現行制度下購買租置單位的擁有人無須接受資產審查，社會對此有爭議，因此未有在施政報告中着墨，需繼續研究。



行政長官李家超今日（16日）率領一眾問責官員舉行《施政報告》及首份五年規劃記者會。（梁鵬威攝）

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租置近3萬個單位未賣出 李家超指反映計劃「唔受歡迎」

李家超在記者會上被問及「租置計劃」為何未被寫入施政報告，他指租置計劃至今仍有約15%單位未能售出，涉及近3萬個單位，反映計劃「唔受歡迎」，加上屋邨管理及定價機制存有爭議，當局因而轉為推行「綠表置居計劃」，現階段暫不重推租置計劃，將繼續研究及了解單位未能賣出的原因。

【施政報告2026／首份五年規劃】政府9月16日公布新一份施政報告及首份五年規劃，社會關注會否重推公屋租置計劃。（資料圖片／湯致遠攝）

▼ 香港施政報告重點▼



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租置單位市價一二折左右出售 綠置居及居屋則六折至七折定價

李家超說，施政報告未有就租置計劃多作着墨，主要考慮到計劃存在三大核心問題。首先是管理問題，其次是定價的爭議，現時租置單位的售價約為市價一二折左右，而重建一個公屋單位成本高達100萬元，當中尚未計算土地價值；相比之下，綠置居及居屋以清晰的市價六折至七折定價，財務架構較為明確，故租置計劃仍需繼續深入研究。

此外，李家超又表示，現行制度下購買租置單位的擁有人無須接受資產審查，公眾對此做法有爭議，因此需要進一步檢視社會是否有新的考慮因素，並會繼續了解該15%單位未能出售的具體原因，再作檢視。