施政報告｜建造商會倡工務工程「三透明」　早期參與須有公平機制

香港五年規劃及新一份《施政報告》今日（16日）出爐，香港建造商會認同政府以長遠規劃引領年度施政的新方針。《五年規劃》及《施政報告》均以可觀篇幅於北部都會區建設、土地房屋供應、建築科技及人才培育，建造商會認同這是香港未來發展及改善民生的正確方向。建造商會樂見早前提交的建議書，當中多項重點，包括加快基建、精簡審批、成本管控數碼化、支援中小承建商應用科技、加強本地培訓及改革樓宇維修招標制度，均獲積極回應。



特首李家超9月16日下午舉行第一個五年規劃及新一份施政報告記者會。李家超表示，今起施政報告均要跟隨五年規劃。（梁鵬威攝）

建造商會歡迎政府在北都預留30公頃土地發展先進建造業產業園，以及延續建造業技工及專業畢業生培訓安排，並建議進一步提升工務程時間表、預算及招標程序的透明度，讓業界及早部署人手、設備和資金，把發展機遇轉化為穩定就業及民生建設成果。

建造商會會長廖聖鵬表示五年規劃讓業界看見方向，清晰的工程時間表及預算，才能讓企業敢投資、工友有信心、青年見前景。工程、科技和人才必須同步部署，把長遠藍圖轉化為市民實際受惠的房屋、交通及社區設施。

建造商會指《五年規劃》及《施政報告》均有回應其提交意見書的重點提議，部分措施更訂有具體落實時間或延續既有承諾，包括加快北都及主要基建，訂出約900公頃「熟地」及7萬個住宅單位的供應目標；2027年全面推行成本管控數碼平台及人工智能方案；增加對業界應用創新科技的支援，合共投入14億元，支援業界尤其是中小企應用創新科技，提升工地安全；持續培育本地技工及科技人才，於2027及2028年延續專業畢業生在職培訓津貼；加強灣區標準及供應鏈協作，推動灣區技術標準、「一試多證」及跨境貿易指南，深化供應鏈協作；推動舊區更新及維修招標改革：加強顧問和承建商預審，保障質素及公平競爭。

支持北都產業園 讓創新由研發走進工地

建造商會歡迎北都先進建造業產業園的發展安排，結合鋼筋預製、新型混凝土生產、「組裝合成」及「機電裝備合成」檢測認證，以及研發、培訓和展示設施，為建造業系統性轉型提供實體支撐。商會期望政府及早公布分期供地、營運模式、遴選準則及配套時間表，尤其落實供電、運輸和物流安排，讓有意參與的企業及早籌劃。

未來五年人才需求殷切 培訓須走在工程需求之前

建造商會預期，未來五年建造業總體人力需求仍然殷切，即使不同工種及工程階段的需求有所差異，業界仍須及早儲備人才，避免項目加快推展時出現技能及人手缺口。商會支持發展局以本地勞工優先就業為原則，與建造業議會合作，透過培訓、科技應用及其他配套措施提升生產力。

工務工程「三透明」 早期參與須有清晰公平機制

一. 時間表透明：整合並更新未來五年工務工程清單，尤其詳細列出未來12至24個月的市場諮詢、招標、批約、動工及竣工安排，讓業界及培訓機構掌握需求，減少工程集中推出或銜接斷層。

二. 預算及資金安排透明：按項目公布可披露的估算造價範圍、撥款審批狀態、預計年度開支及融資安排，清楚區分規劃中、待撥款及已落實項目。在保障財政可持續性的前提下，確保工程推展與資源投入相互配合。

三. 早期參與及招標程序透明：及早公布適用項目、參與資格、甄選及評審準則、工作範圍、工程預算，以及銜接後續工程合約的機制。

建造商會表示，承建商早期參與，關鍵是把施工經驗帶進設計，提早處理風險，減少後期修改。政府應讓業界清楚知道何時參與、如何參與、按甚麼準則競爭，才能充分發揮協作效益。

建造商會亦促請政府在推展大型基建的同時，保持地區設施、樓宇維修、斜坡修葺及供排水改善等中小型工程的持續投放，並在不影響整體協調及成本效益下，將合適工程分拆為不同規模的合約，讓更多中小承建商參與，支持本地就業及技能傳承。

建造商會將繼續與政府、建造業議會及各持份者合作，以穩定工程量支撐人才培育，以科技提升安全與生產力，結合香港專業管理及大灣區供應鏈優勢，推動房屋、基建及民生設施如期落成，讓發展成果惠及市民。