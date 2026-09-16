五年規劃｜中聯辦：相信香港能把規劃｢願景圖｣轉化為發展｢實景圖｣

【施政報告／施政報告2026／首份五年規劃／五年規劃】行政長官李家超今日（16日）發表香港首份《五年規劃》及新一份施政報告。中聯辦發言人同日發表談話表示，香港第一個五年規劃（2026-2030年）今天發布，這是一個對接國家規劃、展望香港願景的好規劃，是一個彰顯戰略謀劃、體現前瞻設計的好規劃，是一個彙聚主流民意、體現科學民主的好規劃。香港首個五年規劃的出台，是「一國兩制」成功實踐的又一重要標誌，對於加快香港由治及興、促進良政善治具有里程碑意義。



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發言人表示，香港首個五年規劃充分體現了「五個結合」：堅持國家所需和香港所長相結合。立足「兩個大局」把握新變化新特徵，積極對接國家「十五五」規劃，促進香港更好融入和服務國家發展大局，充分發揮香港獨特地位和重要作用，促進香港長期繁榮穩定。

堅持長遠戰略和當前策略相結合。搶抓時代機遇，堅持結果導向，緊扣高質量發展主題，既著眼長遠統籌經濟金融、創科產業、教育民生、空間佈局等，又立足當前形勢任務推出重要舉措、重點項目、重大平台。

堅持有為政府和有效市場相結合。堅持和完善行政主導，強化政府責任擔當，提升依法治理效能，同時充分發揮市場作用，優化營商環境，促進創新源泉充分湧流、創造活力競相迸發。

堅持高質量發展和高水平安全相結合。牢牢把握「一國兩制」下維護國家安全的實踐要求，著力維護好、鞏固好來之不易的良好局面，以高水平安全護航高質量發展，以高質量發展保障高水平安全。

堅持整體推進和重點突破相結合。鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，統籌空間定位佈局，一體化發展教育科技人才，並扭住重點難點，突出北部都會區新引擎作用，著力破解社會民生難題，以點帶面推動經濟社會發展整體躍升。

「必將大幅提升香港居民的獲得感、幸福感、安全感」

發言人表示，行政長官李家超今日同步發布年度施政報告，這是落實首個五年規劃的第一張「施工圖」，主題格外鮮明，目標十分清晰。隨著政策逐一落地、項目逐一啟動、目標逐一達成，必將大幅提升香港居民的獲得感、幸福感、安全感，讓全體香港居民切身感到跨越的速度、發展的力度。

發言人指出，在香港首個五年規劃編制過程中，行政長官李家超和特區政府廣開言路、善納民意、彙聚民智，開展為期2個月的公眾諮詢，召開百餘場諮詢會，收到逾1.7萬份意見書。這充分展示了「愛國者治港」下符合香港實際優質民主的優越性和生命力，為規劃出臺奠定了堅實的民意基礎。我們相信，香港特區政府和社會各界一定能夠齊心協力，戰勝一個個涉灘之險、爬坡之危、攻堅之難，一步步把規劃「願景圖」轉化為發展「實景圖」，奮力書寫香港由治及興新篇章，在強國建設、民族復興進程中發揮更大作用、實現更好發展。

▼ 香港第一個五年規劃重點▼

