總商會︰《五年規劃》及《施政報告》　為港發展提供清晰策略方向

特區政府今日﹙16日﹚公布《香港第一個五年規劃》及《2026 年施政報告》。總商會表示，這兩份文件展現了「以長遠謀全局，以改革開新篇，促發展創機遇，惠民生向未來」的策略願景，為本港下一階段的發展增長提供了全面的路線圖。

總商會主席金澤培表示：「《香港第一個五年規劃》是一份具前瞻性且意義深遠的藍圖。結合《2026 年施政報告》，這兩份文件為全面推動香港發展提供了清晰的策略方向——從加快北部都會區建設、推動科技創新、鞏固金融核心地位，到深化大灣區融合、促進文化與綠色生活，以及改善社會民生。我們樂見總商會在《香港第一個五年規劃》及《2026 年施政報告》建議書中提出的多項建議獲得政府採納，這將有助推動香港經濟穩健增長，為商界創造更廣闊的機遇。」

總商會主席金澤培。

加快北部都會區發展 打造大灣區創新及經濟樞紐

該會稱，歡迎北部都會區發展成為國際知名的宜居、宜業、宜遊新都會，並以「規劃主導、基建先行、產業帶動、以人為本」為發展方針。作為有關發展策略的重要組成部分，該會支持加強數字及交通基建建設、提升本地及跨境互聯互通、透過多元化發展模式及公私營合作促進業界參與，以及推進河套深港科技創新合作區（河套合作區）協同發展，以促進創新科技發展及人才、物資、資金和數據等創新要素安全有序跨境流動。

此外，該會支持將大學城擴展至超過1,000公頃，以推動教育、科技、產業及人才發展的深度融合。

打鼓嶺大學城校園區（紅圈範圍）（黃偉民攝）

鞏固香港作為國際金融中心競爭優勢 推進「四中心、一高地」建設

該會又稱，全力支持推動「金融＋」發展，進一步鞏固香港作為國際金融、航運、航空、貿易及創新中心的領先地位。我們歡迎政府推動金融創新，包括數字資產及代幣化技術應用，進一步提升香港作為航運金融、保險及可持續金融中心的角色，並加強對創新企業融資及大宗商品交易生態圈發展的支持。

該會亦支持鞏固香港作為跨境財富管理中心及全球離岸人民幣業務樞紐的優勢，吸引區域總部及企業財資中心落戶香港，推動智慧及綠色航運轉型、加強與粵港澳大灣區的航空聯繫、加快河套合作區及新田科技城等重點創新科技平台建設、強化研發投入及創科生態圈發展，以及透過深化跨境臨床試驗及科研資源合作，推動香港發展成為國際醫療健康創新樞紐。

打造面向未來的人工智能經濟及人才庫

該會指，樂見政府致力以「AI產業化」及「產業AI化」雙軌並行策略，加快人工智能的發展及應用。該會支持推動符合國家發展戰略方向的重點產業創新發展，包括生命健康科技、人工智能與機械人技術、微電子、新能源及先進製造等領域。此外，該會認同政府加強支援中小企數碼轉型，透過靈活的能力提升計劃、針對性資助及商業支援措施，協助企業把握新興科技帶來的機遇，提升長遠競爭力。

2026世界人工智能大會（WAIC）暨人工智能全球治理高級別會議於7月17日至20日在上海舉行。（路透社）

民生與社會發展：提升「留學香港」品牌與樂齡科技以應對人口結構轉變

該會又歡迎政府以整全策略鞏固香港作為國際教育、人才及創新樞紐的地位，透過進一步促進教育、科技及人才發展協同推進、積極推動招攬及挽留人才措施，以及打造「留學香港」品牌，提升香港作為國際專上教育樞紐及理想留學目的地的吸引力。該會亦支持擴大與內地的青年及專業交流合作，推動銀髮經濟發展成為新的增長動力，並鼓勵應用人工智能及數碼科技提升醫療服務成效及營運效率。

強化香港作為全球「超級聯繫人」及「超級增值人」角色

該會期待透過進一步優化《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）、拓展香港企業在內地的市場准入機遇，以及推動香港加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），深化香港與區域及國際市場的聯繫。該會支持鞏固香港作為內地企業「走出去」首選國際平台的角色，充分發揮香港專業服務、融資能力以及高增值物流和供應鏈網絡優勢。此外，該會期待進一步深化粵港澳大灣區創新科技合作，包括促進人才、科研資源、數據及其他創新要素跨境流動，推動更深層次區域融合及創新驅動發展。

提升香港作為世界級盛事及旅遊目的地的吸引力

要進一步鞏固香港作為世界級旅遊目的地的國際品牌，必須持續豐富旅客體驗，並加強旅遊、體育、文化及娛樂等相關領域的跨界別合作。該會歡迎政府在這方面推出相關措施，並樂見政府積極開拓中東及東盟等新興及高增長客源市場、豐富旅遊產品及體驗，以及發展穆斯林友善旅遊配套，提升旅遊業的多元化及包容性。展望未來，該會呼籲持續投資遊艇及碼頭基建設施，推動高增值海上旅遊、休閒活動及相關海事服務發展。

總商會全力支持行政長官的策略，深信這為本港經濟的可持續增長奠定了堅實基礎。透過這份規劃藍圖，香港的發展方向將更加清晰，資源配置更加有效，為市場注入所需的確定性。總商會將積極與各界攜手合作，共同建設一個更開放、更繁榮的香港。我們將進一步鞏固香港作為連接國家與世界的通道橋樑，並協助香港提升韌力、推動創新，邁向繁榮未來。