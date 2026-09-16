賦生資本歡迎五年規劃　李家傑：鞏固香港綠色能源樞紐戰略角色

【施政報告2026、香港施政報告、香港五年規劃、香港一五規劃、樓市、樓價、房地產、房屋政策】賦生資本創始人李家傑表示，歡迎香港特別行政區政府在首個五年規劃中提出積極措施，推動香港綠色能源產業及能源轉型的可持續發展。



李家傑表示，政府訂立目標，於2030年將香港國際機場出發航班的可持續航空燃料（SAF）使用比例提升至1%至3%，標誌著香港在構建低碳交通體系、提升能源韌性及推動區域綠色能源合作方面邁出重要一步，對此深感鼓舞。

他表示期待香港進一步落實可持續航空燃料使用比例機制，並建立健全、具國際公信力的綠色能源認證制度，以推動綠色能源供應、交易、認證及應用的全鏈條發展。這將為香港加快能源轉型、培育創新科技生態及提升綠色金融競爭力奠定重要基礎，並進一步鞏固香港作為大灣區乃至亞洲區綠色能源樞紐的戰略角色。

賦生資本創始人李家傑。（賦生資本圖片)

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