五年規劃｜環球時報：讓市民看見希望，讓投資者看見機遇

行政長官李家超今日（9月16日）發表香首份五年規劃及本屆政府任期內最後一份施政報告，內地《環球時報》發表評論文章指，五年規劃自年初宣布制定即受到各方高度關注，為期兩個月的公眾諮詢期間共收到逾1.7萬份意見書，集中承載了各方對香港繁榮穩定發展和「一國兩制」行穩致遠的殷切期望，規劃順利出爐，將讓市民看見希望，讓投資者看見機遇，讓香港在由治及興的新征程上，走得更穩、更遠。



特首李家超9月16日下午舉行第一個五年規劃及新一份施政報告記者會。(左起）律政司司長林定國、政務司司長陳國基、李家超、財政司司長陳茂波和政制及內地事務局局長謝小華展示兩本報告。（梁鵬威攝）

文章指，對普通市民來說，最關心的是房子能否住得更寬敞、工作能否更穩定、孩子能否得到良好教育機會、年老能否得到妥善照顧；對投資者而言，最關心的是政策是否連續、產業方向是否清晰、基建和人才是否跟得上、成本和回報能否看得見、算得清。一份好的規劃，就應當同時回應這兩種關切。

文章指，一些人聽到「五年規劃」，便將其與「計劃經濟」畫上等號。這種看法既忽略歷史，也不符合現實。規劃本質上是一種現代治理工具，是增強發展確定性的重要方式。人口發展、住房供應、產業培育、舊區更新、軌道交通、環境治理等問題，往往需要長期投入和持續執行，單靠市場的自發調節難以有效破解。政府需要科學制定中長期目標，統籌土地、基建、公共服務和制度供給，為市場運行提供更好基礎條件。

2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒，展示《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》封面。( 方承恩攝）

文章強調，規劃無關姓「社」還是姓「資」，真正重要的是，規劃是否尊重市場規律和公平原則，能否解決社會痛點，是否為企業創造穩定預期，能否讓發展成果更多惠及普通人。西方國家同樣會制定基建、產業與城市發展規劃，但政黨輪替、預算博弈和政策搖擺，常令一些需要長時間推進的專案面臨不確定性。政策缺乏連續性，社會改良便容易斷檔。

文章形容，香港首個五年規劃的意義，在於通過穩定的中長期安排和目標指引，更好形成「宏觀有藍圖、年度有施工圖、財政有資源表、執行有檢視」的治理閉環。香港自行制定本地五年規劃，更體現了「一國兩制」和《基本法》的制度安排，一方面保留了與國際規則接軌、資金人員貨物和資訊自由流動的獨特優勢，同時依託國家發展、粵港澳大灣區建設和內地超大規模市場，獲得更加廣闊的發展空間。

此外，文章指出，香港首個五年規劃的第一責任人是行政長官和特區政府。規劃由行政長官領導、特區政府主導制定和實施，中央政府提供戰略支持和政策指引。這種安排不但沒有影響「港人治港」、高度自治，反而有利於特區政府以更強的統籌能力，為香港的長遠發展履責擔當。