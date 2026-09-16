五年規劃｜港澳辦：定位高遠而精準　必將引領香港加快由治及興

【施政報告／施政報告2026／首份五年規劃／五年規劃】行政長官李家超今日（16日）發表香港首份《五年規劃》及新一份施政報告。港澳辦發言人同日發表談話表示，香港第一個五年規劃定位高遠而精準，舉措進取而務實，對深入推進「一國兩制」實踐具有里程碑意義，必將引領香港加快由治及興，在更好融入和服務國家發展大局中實現高質量發展。



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發言人表示，香港首個五年規劃認真落實習近平主席重要指示精神，為香港各項事業發展確立綱領、擘畫藍圖。規劃堅守「一國」之本、善用「兩制」之利，全面對接國家「十五五」規劃，充分發揮香港獨特優勢，堅持以高水平安全護航高質量發展，堅持有為政府和有效市場相結合，堅持以改革創新舉措破解經濟民生深層次矛盾和問題，明確香港未來五年乃至更長時期發展的目標任務、策略重點和實現路徑，使香港前進方向更加清晰、社會共識更加凝聚、政府治理更加高效、發展動能更加增強、市民福祉更好保障，「一國兩制」的制度優越性和活力更加迸發。

定位高遠而精準，舉措進取而務實

發言人指出，香港首個五年規劃定位高遠而精準，舉措進取而務實，富於前瞻性、科學性、系統性和創新性。

規劃重點突出、亮點紛呈，在鞏固提升傳統優勢的同時，積極打造新優勢、增強競爭力，使保持香港國際化特色與融入和服務國家發展大局相輔相成、相得益彰，為充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力提供廣闊平台，為充分發揮香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢開拓更大空間。

讓廣大市民共享「發展紅利」

發言人表示，香港首個五年規劃充分體現以民為本的施政理念，提出的有關目標任務傳遞溫暖、振奮人心。規劃將保障和改善民生單獨成篇，全方位布局優質教育、醫療改革、多元安居、勞工保障、樂齡養老、青年婦女發展、弱勢社群支援及打造綠色宜居城市等，特別是明確提出2030年內基本解決劣質劏房、縮短公屋輪候時間至4年以下等「硬核」指標，有力回應市民「急難愁盼」。規劃着力構建和升級民生保障體系，使城市發展與民生幸福同頻共振，讓廣大市民共享「發展紅利」，讓美好生活可期可感可及。

發言人指出，香港首個五年規劃的編制發布再次彰顯「愛國者治港」的嶄新氣象和香港全社會共建美好家園的同心協力。行政長官李家超和特區政府切實履行「當家人」和「第一責任人」的職責，積極應變、擔當作為，為編制五年規劃廣泛深入調研，開展為期2個月的公眾諮詢，舉辦超百場諮詢會，並落區傾聽民聲、匯集民意，還與立法會良性互動，設立協同研究及意見收集機制。立法會認真履職盡責，成立「香港主動對接國家『十五五』規劃工作小組委員會」，向行政長官提交「助力特區政府做好五年規劃」專題研究及意見收集報告。

發言人表示，香港當前正迎來最好的發展時期，特區首個五年規劃發布吹響了香港乘風破浪奮勇向前的進軍號。我們相信，有中央全力支持和偉大祖國作堅強後盾，香港特區政府和社會各界定能以規劃為導引，心往一處想、勁往一處使，全力將美好願景變為生動現實，共同建設一個更加繁榮穩定的香港，為強國建設、民族復興偉業發揮更大作用、作出更大貢獻！

▼ 香港第一個五年規劃重點▼

