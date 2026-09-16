施政報告｜李家超稱將助本地傳媒發展香港以外網絡　業界表示歡迎

李家超今日（16日）公布任內最後一份施政報告，提到會繼續協助本地傳媒發展香港以外的網絡，說好「香港故事」。香港新聞行政人員協會、香港報業公會及香港新聞工作者聯會分別表示歡迎相關內容。



其中，香港新聞行政人員協會指，本港媒體正面對經營環境轉變、技術迭代及科技高速發展等挑戰。過去一年，在政府協助下，媒體正積極發展香港以外的網絡，探索實踐新方向，以提升媒體競爭力。



李家超今日到立法會公布新一份施政報告。（方承恩攝）

李家超今日到立法會公布新一份施政報告。（方承恩攝）

李家超今日到立法會公布新一份施政報告。（方承恩攝）

▼ 香港施政報告重點▼



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政府消息人士：認同傳統傳媒需要措施支援

政府消息人士表示，施政報告顯示政府繼續關心傳媒發展，將協助本地傳媒向全世界出發。政府認為現時的環境，傳統傳媒既需要自強不息，亦需要措施支援。早前政府亦有帶同傳媒到中亞訪問，希望可以帶來更多機遇，有信心本地傳媒有助提升香港的國際形象。

政府亦已展開《電視通用業務守則》的檢討，確保規管與時並進，主要檢討語言限制，待有共識後會適時公布。

新聞行政人員協會：媒體正積極發展香港以外的網絡

香港新聞行政人員協會歡迎並感謝特首在《香港第一個五年規劃》中，提及「增加主流媒體國際傳播能力」；並在《施政報告》中提出政府會繼續協助本地傳媒發展香港以外的網絡，並會檢視電視通用業務守則，確保規管與時並進。

協會指，本港媒體正面對經營環境轉變、技術迭代及科技高速發展等挑戰。過去一年，在政府協助下，媒體正積極發展香港以外的網絡，探索實踐新方向，以提升媒體競爭力。協會深信，傳媒行業的健康發展與香港的整體繁榮息息相關，業界定當秉持專業精神，令行業持續健康發展。

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報業公會：政策支持有利增強傳媒業發展及增強其競爭力

香港報業公會則表示歡迎及感謝特首在五年規劃及施政報告中回應業界訴求。公會指，政府把支持媒體增強國際傳播能力寫入本港首份五年規劃，李家超亦連續第二年在施政報告中提出支持本地媒體發展香港以外網絡。

公會認為，有此大方向及政策支持，有利增強傳媒業發展及增強其競爭力；目前媒體面臨巨大科技衝擊及經營大環境挑戰下，能促進傳媒更健康發展。公會補充，香港是國際化城市，一個有活力的傳媒生態，將有利於香港發揮超級聯繫人的角色。

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新聞工作者聯會：政府認真聆聽業界聲音

香港新聞工作者聯會則指，五年規劃提出「增加主流媒體國際傳播能力」，施政報告進一步強調將「繼續協助本地傳媒發展香港以外的網絡」、「說好香港故事」，這些政策舉措將有利於傳媒業健康發展，增強國際競爭力和傳播力。

新聞聯亦指，施政報告提出「為推動本地電視業界健康持續發展，政府會檢視電視通用業務守則，確保規管與時並進，為觀眾提供多元化及具質素的節目，以香港品牌輻射亞太」，此舉展現了政府認真聆聽業界聲音、積極作為的施政作風，相信透過適度優化規管，電視業界將能獲得更大的發展空間。