經常訪港旅客27日起可登記用e-道　需過去兩年經機場入境兩次

入境處周四（26日）公布，為進一步便利訪港旅客及提升通關效率，將於周五（27日）起放寬經常訪港旅客登記使用自助出入境檢查（e-道）服務的資格。(資料圖片／孔繁栩攝)

在新安排下，經常訪港旅客，包括持有有效旅行證件及多次旅遊簽證的旅客，只需在過去24個月內經香港國際機場訪港兩次或以上，並符合相關條件，即可免費登記使用e-道服務。成功登記後，旅客可於本港各出入境管制站使用e-道自助辦理出入境檢查手續，享受更便捷的過關體驗。

登記程序亦簡化 持電子旅行證件者無須採集指紋

此外，登記使用e-道服務的程序亦已簡化。合資格並持有有效電子旅行證件的旅客，於指定的e-道登記處登記時，只需出示入境時使用的有效旅行證件、拍照及簽署同意書，無須採集指紋，便可完成登記手續。而持有非電子旅行證件的旅客，登記使用e-道服務的程序則維持不變。

新登記的旅客使用e-道辦理入境手續時，只需將旅行證件放在e-道的證件閱讀器上，進入e-道後，使用電子旅行證件的旅客需望向鏡頭進行容貌識別；而使用非電子旅行證件的旅客，則需把已登記的手指平放於指紋掃描器上核對指模。成功核實身份並完成入境手續後，將獲發入境標籤。辦理出境手續的流程類同，但不會獲發標籤。