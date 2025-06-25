入境處：周四起合資格中國護照持有人可免登記經e-道入境

入境處今日（25日）公布，明日（26日）起所有自助出入境檢查（e-道）服務擴展至合資格的中國護照的持有人，並可利用容貌識別技術、自助辦理入境手續。



入境處公布，在明日（26日）起所有自助出入境檢查（e-道）服務擴展至持有中國護照的人士，並可利用容貌識別技術、自助辦理入境手續。（資料圖片／孔繁栩攝)

入境處12月1日起推出「非觸式e-道」服務，率先在香港機場、港珠澳大橋及深圳灣管制站共約30部出入境閘啟用，較以往用指紋過關快1秒，全程7秒完成手續。(孔繁栩攝)

入境處今日（25日）宣布，所有合資格的中國護照持有人可以免登記、在入境時使用e-道服務，並利用容貌識別技術自助辦理入境手續。（資料圖片／孔繁栩攝)

入境處宣布，所有合資格的中國護照持有人都可以免登記、在入境時使用e-道服務，並利用容貌識別技術自助辦理入境手續。

入境處表示，透過提升e-道的通關效率及擴展e-道服務對象，可讓更多旅客使用自助出入境檢查服務，享受更便捷高效的過關體驗。

中華人民共和國護照（中國護照）持有人需符合下列資格：

（一）十一歲或以上；

（二）持有有效的中華人民共和國電子普通護照；及

（三）經香港過境往來另一國家或地區。



入境處指，服務並不適用於使用由中國駐外使領館簽發的「赴港進入許可」入境香港的中國護照持有人。他們須按照現行安排在入境櫃檯辦理入境手續。