入境處：周四起合資格中國護照持有人可免登記經e-道入境
撰文：許湖洪
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入境處今日（25日）公布，明日（26日）起所有自助出入境檢查（e-道）服務擴展至合資格的中國護照的持有人，並可利用容貌識別技術、自助辦理入境手續。
入境處宣布，所有合資格的中國護照持有人都可以免登記、在入境時使用e-道服務，並利用容貌識別技術自助辦理入境手續。
入境處表示，透過提升e-道的通關效率及擴展e-道服務對象，可讓更多旅客使用自助出入境檢查服務，享受更便捷高效的過關體驗。
中華人民共和國護照（中國護照）持有人需符合下列資格：
（一）十一歲或以上；
（二）持有有效的中華人民共和國電子普通護照；及
（三）經香港過境往來另一國家或地區。
入境處指，服務並不適用於使用由中國駐外使領館簽發的「赴港進入許可」入境香港的中國護照持有人。他們須按照現行安排在入境櫃檯辦理入境手續。
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