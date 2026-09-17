施政報告｜鼓勵生育不如改善生活？市民向特首談拒生：睇唔到將來
撰文：賴卓盈
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生育率低迷，行政長官李家超周三（16日）發表的施政報告2026提出11招鼓勵生育措施。李家超今早（17日）出席聯合電台節目稱，生育是個人重要決定，政府會盡力協助有生育意願的市民，減少其顧慮。
有致電的中產市民則認為，本港工作環境動蕩，企業不時裁員，年輕人「連結婚都唔敢」，更不敢生育；亦失業一年的市民認為，生育率低下是因為「大部份人都對香港將來冇信心，唔想害下一代啊。」
企業屢裁員婚也不敢結 中產問特首：全港無公司好似你哋咁stable
中產人士的林先生致電《施政報告》聯合電台節目稱，現時香港經濟不穩，企業不時裁員，連國際性機構亦不例外。他形容，許多年輕同事「連結婚都唔敢」，更不敢考慮生育，直稱「全香港無任何公司好似你哋（公務員）咁stable（穩定）㗎！」
四孩之父失業一年形容生育率低是看不到將來：唔想害下一代
身為四孩之父的楊先生則關注，政府早前取消2500元的學生津貼，無法營造鼓勵孩子多元發展的環境；市民張先生指，他已失業一年，形容生育率低下是因為港人看不到將來，「大部分人都對香港將來冇信心，唔想害下一代啊。」
市民盧先生表示，他原本是註冊護士，自小希望生育小朋友，但現時求職困難，「我連自己食住都擔心，我將來小朋友點樣搵工搵屋住呢？」他又指政府引入內地人才，擔心壓縮本地人就業空間。
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李家超指如果市民被無理解僱可以向勞工處投訴
李家超表示，如果市民被公司無理解僱，可以向勞工處投訴。他稱，本港經濟實際上增長，例如今年經濟預測比去年增長1%，但不同行業發展有分快慢，政府亦有支援措施幫助企業升格。
就學生津貼，他指政府投放公帑時須考慮社會整體的公共資源效益，如無差別地向所有階層發放書簿津貼，未必是最好的資源分配方式。
輸入人才方面，他指本港整體正面對十多萬的人力及人才短缺，政府針對短缺行業進行「有限度輸入」，稍後亦會公布新的人力推算報告。