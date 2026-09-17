施政報告｜鼓勵生育不如改善生活？市民向特首談拒生：睇唔到將來

生育率低迷，行政長官李家超周三（16日）發表的施政報告2026提出11招鼓勵生育措施。李家超今早（17日）出席聯合電台節目稱，生育是個人重要決定，政府會盡力協助有生育意願的市民，減少其顧慮。



有致電的中產市民則認為，本港工作環境動蕩，企業不時裁員，年輕人「連結婚都唔敢」，更不敢生育；亦失業一年的市民認為，生育率低下是因為「大部份人都對香港將來冇信心，唔想害下一代啊。」



行政長官李家超9月16日到立法會公布香港經濟和社會發展第一個五年規劃及新一份施政報告。(資料圖片/方承恩攝)

企業屢裁員婚也不敢結 中產問特首：全港無公司好似你哋咁stable

中產人士的林先生致電《施政報告》聯合電台節目稱，現時香港經濟不穩，企業不時裁員，連國際性機構亦不例外。他形容，許多年輕同事「連結婚都唔敢」，更不敢考慮生育，直稱「全香港無任何公司好似你哋（公務員）咁stable（穩定）㗎！」

四孩之父失業一年形容生育率低是看不到將來：唔想害下一代

身為四孩之父的楊先生則關注，政府早前取消2500元的學生津貼，無法營造鼓勵孩子多元發展的環境；市民張先生指，他已失業一年，形容生育率低下是因為港人看不到將來，「大部分人都對香港將來冇信心，唔想害下一代啊。」

市民盧先生表示，他原本是註冊護士，自小希望生育小朋友，但現時求職困難，「我連自己食住都擔心，我將來小朋友點樣搵工搵屋住呢？」他又指政府引入內地人才，擔心壓縮本地人就業空間。

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李家超指如果市民被無理解僱可以向勞工處投訴

李家超表示，如果市民被公司無理解僱，可以向勞工處投訴。他稱，本港經濟實際上增長，例如今年經濟預測比去年增長1%，但不同行業發展有分快慢，政府亦有支援措施幫助企業升格。

就學生津貼，他指政府投放公帑時須考慮社會整體的公共資源效益，如無差別地向所有階層發放書簿津貼，未必是最好的資源分配方式。

輸入人才方面，他指本港整體正面對十多萬的人力及人才短缺，政府針對短缺行業進行「有限度輸入」，稍後亦會公布新的人力推算報告。