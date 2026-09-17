樂善堂支持五年規劃及施政報告　認為有助推進經濟、提升民生福祉

【五年規劃／第一個五年規劃／一五規劃／施政報告2026】行政長官李家超於2026年9月16日公布《香港第一個五年規劃》，並隨之發表任內第五份《施政報告》。樂善堂對內容表示，認為具規劃地推進特區經濟和社會發展，例如強化四大中心、加快北部都會區建設，絕對有助提升民生福祉。



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支持政府為社福界投入3億元設立AI實驗室

樂善堂總幹事劉愛詩認為，目前本港社福界在人工智能（AI）應用、影響力及實務上仍處於初步階段，五年規劃內提到用AI等高新技，政府有意為社福界投入3億元設立AI實驗室，協助業界識別AI應用的樽頸位和痛點，並以專業科技企業協助解難，可見推動數字政策的決心。

樂善堂過往亦積極開發不同數字系統，例如首個深水埗社區客廳便應用了電子會員系統，相信政府設AI實驗室，必定能協助社福界解決一些複雜行政的痛點，例如安老院舍編更期、為長者編陪診日程、為新入職同工作法例法規之培訓、或一些如長者和有特殊需要孩子接受言語治療、物理治療、職業治療後的進度報告等，相信可紓緩行政壓力，讓社福界能夠集中資源和時間在服務對象上，令更多有需要人士受惠。

樂善堂已將 AI 應用於工作上。（樂善堂提供圖片）

樂見增撥資源推老有所養等措施

此外，在施政報告上，樂善堂樂見政府增撥資源推出多項老有所養及老有所為措施，例如增加長者社區照顧券、長者院舍照顧服務券、增設五間長者鄰舍中心、安老院舍及長者日間護理設施，均在居家安老、「錢跟人走」、院舍照顧為後援的方向上，讓長者及其家屬能選擇適切的安老服務。

樂善堂並感謝政府聆聽安老業界在安寧服務上的需要，增撥資源助院舍增聘24小時加護人員並且設地方讓家人陪同長者最後一程，完善臨終服務。跨境養老亦是灣區融合之大趨勢，政府優化之便利服務如醫保、匯款等，有助跨境養老的推進，解決長者養老和照顧者之壓力。

認同設置社區照顧者飯堂

對於政府擬設社區照顧者飯堂，善用長久以來被指未能充份使用的青少年中心作為服務點，為獨居長者、雙老家庭、殘疾人士、照顧者、有特殊需要的兒童及家人等，提供廉宜營養飯餐，能運用創意善用資源提供服務，樂善堂也甚表認同。

樂善堂過往3間以社會企業模式營運的社區飯堂及廚房，也提供價廉優質膳食予社區，當中大部份為長者和照顧者。

房屋方面，樂善堂有幸受政府委託營運啟德簡約公屋，另有8個過渡性房屋項目營運中。