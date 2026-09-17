施政報告心聲逐個數 訴苦生育與生活 問特首工程監督何解退步？
香港施政報告2026及香港首份五年規劃周三（16日）公布，行政長官李家超今日（17日）出席電台聯播節目，回答市民問題。多名致電觀眾均關注輸入外勞對本地就業市場影響、鼓勵生育措施、本港經濟環境等。
有中產人士稱本港就業環境不穩，不時有裁員潮，「啲後生仔女唔好話生啦，結婚都唔敢，每年咁郁人」；有人關注中年就業困難：「基本上HR一見到年紀就卡住咗，政府現時推動的計劃只針對年輕人，跟住再推專才同通才過來，但根本上呢班專才擠壓咗本地人市場。」
四孩之父楊先生關注學生津貼：「你2500元可以鼓勵小朋友學習課外活動，或者補貼書薄，咁成個環境氣氛係咪會好少少呢？」
中產人士林先生關注就業環境不穩定：「你畀幾多subsidy（資助）都冇用，點敢生呀？啲後生仔女唔好話生啦，結婚都唔敢。」
李小姐關注政府輔助生育服務：「年齡過咗40歲輔助生育就唔支持，好失望無奈。」
失業一年張先生表關注生育率低下：「大部份人對香港冇信心，唔想害咗下一代啊。」
註冊護士盧先生關注政府引入內地勞工及生育政策：「我連自己食住都擔心，我將來小朋友點樣搵工搵地方住都係問題。」
郭先生關注就業：「今年幾百個人畢業，醫管局請得幾十個。」
黃先生關注就業：「基本上香港職位越來越少，但就輸入好多外勞。」
黃小姐關注中年就業：「基本上HR一見到年紀就卡住咗，政府再推專才同通才過來，但根本擠壓咗本地人市場。」
詹小姐關注學童精神健康：「每個星期默書，跟住下個星期有測驗，又有考試，小朋友會否有無形壓力呢？會否叫蔡若蓮局長正視一下呢？」
林先生關注工程質量問題：「30年前都冇咁多意外發生，現在越先進反而越多，就係工程監督有問題。」
年近八十黃女士關注獨居長者議題：「想搵人陪睇醫生都搵唔到，甚麼關愛隊一線通，全部都唔通嘅！」
馮女士關注租置計劃：「希望政府重推租置計劃，讓中下層都有向上流機會。」
張小姐關注本地勞工支援：「好多行業面對行業萎縮，再加上輸入外勞……係面臨飯碗不保，今日唔知聽日事。」
劉先生關注大廈管理問題：「好希望政府繼續改善相關問題，包括對授權票的處理。」
吳先生關注港車北上：「希望政府開放更多限額，免除抽籤安排。」