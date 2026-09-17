施政報告心聲逐個數　訴苦生育與生活　問特首工程監督何解退步？

香港施政報告2026及香港首份五年規劃周三（16日）公布，行政長官李家超今日（17日）出席電台聯播節目，回答市民問題。多名致電觀眾均關注輸入外勞對本地就業市場影響、鼓勵生育措施、本港經濟環境等。



有中產人士稱本港就業環境不穩，不時有裁員潮，「啲後生仔女唔好話生啦，結婚都唔敢，每年咁郁人」；有人關注中年就業困難：「基本上HR一見到年紀就卡住咗，政府現時推動的計劃只針對年輕人，跟住再推專才同通才過來，但根本上呢班專才擠壓咗本地人市場。」



行政長官李家超9月16日到立法會公布香港經濟和社會發展第一個五年規劃及新一份施政報告。(資料圖片/夏家朗攝)

四孩之父楊先生關注學生津貼：「你2500元可以鼓勵小朋友學習課外活動，或者補貼書薄，咁成個環境氣氛係咪會好少少呢？」

中產人士林先生關注就業環境不穩定：「你畀幾多subsidy（資助）都冇用，點敢生呀？啲後生仔女唔好話生啦，結婚都唔敢。」

李小姐關注政府輔助生育服務：「年齡過咗40歲輔助生育就唔支持，好失望無奈。」

失業一年張先生表關注生育率低下：「大部份人對香港冇信心，唔想害咗下一代啊。」

註冊護士盧先生關注政府引入內地勞工及生育政策：「我連自己食住都擔心，我將來小朋友點樣搵工搵地方住都係問題。」

郭先生關注就業：「今年幾百個人畢業，醫管局請得幾十個。」

黃先生關注就業：「基本上香港職位越來越少，但就輸入好多外勞。」

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黃小姐關注中年就業：「基本上HR一見到年紀就卡住咗，政府再推專才同通才過來，但根本擠壓咗本地人市場。」

詹小姐關注學童精神健康：「每個星期默書，跟住下個星期有測驗，又有考試，小朋友會否有無形壓力呢？會否叫蔡若蓮局長正視一下呢？」

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林先生關注工程質量問題：「30年前都冇咁多意外發生，現在越先進反而越多，就係工程監督有問題。」

年近八十黃女士關注獨居長者議題：「想搵人陪睇醫生都搵唔到，甚麼關愛隊一線通，全部都唔通嘅！」

馮女士關注租置計劃：「希望政府重推租置計劃，讓中下層都有向上流機會。」

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張小姐關注本地勞工支援：「好多行業面對行業萎縮，再加上輸入外勞……係面臨飯碗不保，今日唔知聽日事。」

劉先生關注大廈管理問題：「好希望政府繼續改善相關問題，包括對授權票的處理。」

吳先生關注港車北上：「希望政府開放更多限額，免除抽籤安排。」