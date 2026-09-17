施政報告2026｜多項措施推動創科發展　三大創科園區表示歡迎支持

【施政報告／施政報告2026／五年規劃／香港五年規劃／一五規劃】行政長官李家超於（16日）公布香港首個「五年規劃」，隨後宣讀任內最後一份施政報告，當中提出多項與創科相關的發展目標及措施。



「五年規劃」及「施政報告」均有提到建設「三大創科園區」的「北、中、南」布局，分別為位處新界北都的河套深港科技創新合作區香港園區（河套香港園區）、白石角的科學園和香港島薄扶林的數碼港。「三大創科園區」均對「五年規劃」及「施政報告」表示歡迎，並會支持其中提到我方向及措施，以全力推動香港創科發展。



科技園表示五年規劃及施政報告對準創科界發展所需

科技園表示，「五年規劃」及「施政報告」對準創科界發展所需。

科技園公司對政府公布第一個「五年規劃」及施政報告表示歡迎及全力支持。科技園指，「五年規劃」制訂具前瞻性的策略及宏觀指標，為香港經濟高質量發展確立清晰路徑。「施政報告」提出的各項措施，以長遠謀全局，以改革開新篇，具體落實「五年規劃」發展藍圖的方向，科技園公司對於政府持續推動創科發展，感到非常鼓舞；另外對於加快建設北部都會區、人工智能+（AI+）、新型工業化及打造國際高端人才高地等核心目標，科技園公司將全面積極配合特區政府落實相關政策，助力香港建設成為立足大灣區、輻射全國、聯通世界的國際創新科技中心。

科技園公司主席鍾郝儀女士表示：「香港第一個『五年規劃』具有重大而深遠的戰略意義，在全面對接國家『十五五』規劃下，為香港未來五年的發展方向定調；而『施政報告』則以相應的政策支持，並對準創科界發展所需。科技園公司作為管理科學園、三大創新園、創新中心以及深圳分園，合共240公頃創科用地的香港最大創科旗艦，將全力配合落實『五年規劃』及『施政報告』的各項方針，持續為創科企業提供一站式、全覆蓋的支援服務，讓科研成果轉化落地，進一步鞏固創科生態圈、提升價值、強化協作，把宏觀指標轉化為看得見、摸得著的成果，用好科技園公司所能，以香港所長服務國家所需，並與各個創科園區攜手推動創科產業發展，助力香港加快成為國際創科中心，為國家實現高水平科技自立自強、發展新質生產力作出貢獻。」

河套香港園區將繼續做好北都發展領頭羊

河套香港園區按示將繼續做好北都發展領頭羊。（資料圖片／孫東網誌）

港深創新及科技園有限公司（「河套香港園區公司」）對香港特區政府今日（16日）在《香港第一個五年規劃》及《2026年施政報告》，有關全力推進港深創新及科技園（「河套香港園區」）的建設表示熱烈歡迎。

河套香港園區公司董事會主席暨創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘表示：「河套香港園區去年底開園以來，推動香港特區創科工作，成績有目共睹。河套香港園區公司會繼續當好北部都會區（「北都」）發展領頭羊角色。今天公布的《香港第一個五年規劃》，策略之一是高水平發展河套香港園區；而《2026年施政報告》亦著力以創新科技推動北都發展，並明確將河套香港園區同時定位為北都大學城起動旗艦。河套香港園區將全力配合特區政府，持續發揮其跨境創科的優勢，並與毗連的新田科技城積極參與北都大學城建設。」

新田科技城稱五年規劃及施政報告清晰且具前瞻性

新田科技城公司亦歡迎特區政府今日公布的「五年規劃」及「施政報告」，指新田科技城公司將積極配合其方向及政策，加快發展新田科技城為北部都會區（北都）產業發展核心，助力香港建設成為國際創科中心。

新田科技城公司主席查毅超博士表示：「特區政府發表「香港第一個五年規劃」及新一份「施政報告」，為香港未來創科及產業發展繪製了清晰且具前瞻性的藍圖。新田科技城作為北都核心創科引擎，將與河套香港園區形成上、中、下游無縫銜接的產業生態圈。「施政報告」亦明確邀請新田科技城公司加入開發並參與北都大學城建設，以加快項目建造發展。新田科技城公司歡迎有關建議，並將全力配合特區政府及大學城發展，與各大學及科研機構強強聯手，攜手打造匯聚全球頂尖人才與前沿企業的創科新高地，為香港經濟高質量發展注入強勁動力。」

數碼港指為香港未來創科布局謀劃清晰藍圖

數碼港指《香港五年規劃》及《施政報告》為香港未來創科布局謀劃清晰藍圖。

數碼港對16日發表的《五年規劃》及《施政報告》表示歡迎，為香港未來創科布局與經濟發展謀劃清晰藍圖，展現特區政府主動對接國家「十五五」規劃的宏觀戰略視野。數碼港作為香港數碼科技樞紐、人工智能加速器及國家級科技企業孵化器，將全方位配合特區政府的政策主張，發揮創科生態圈優勢，推動新質生產力發展，助力香港建設國際創新科技中心。

數碼港主席陳細明表示：「行政長官今日發表本屆政府首份《五年規劃》，積極對接國家『十五五』規劃及戰略發展布局，為香港未來五年的高質量發展勾畫清晰藍圖；同日發表的《施政報告》亦提出一系列強化前沿科研、促進成果轉化及推動產業發展的具體措施，兩者相輔相成，為香港創科發展注入更強動能，我對此充滿信心。作為『三大創科園區』之一，數碼港將全力配合構建『三大創科園區、五大研發機構』新格局的工作，發揮南部數字技術旗艦及人工智能加速器的作用，聚焦數字技術，包括人工智能、網絡安全、區塊鏈及金融科技等重點領域。」