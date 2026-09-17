施政報告｜談AI毀滅人類論 李家超稱風險存在：要用好同管控風險
撰文：賴卓盈
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施政報告2026提出政府擬立法規管AI相關罪行。行政長官李家超今日（17日）出席《香港第一個五年規劃》和《施政報告》電台聯播節目時稱，AI已融入港人生活，他有近半工作都會使用AI處理，例如整合公開資料及國際做法等。但他指AI提供的資訊未必準確，有待求證。對於今日科技界熱議AI將來或「毀滅人類」，李家超表示「呢個風險係存在，我哋要永遠記喺腦海裏面。」因此在用好AI技術的同時要管控風險。
近半工作會用AI處理 李家超強調必須求證
李家超指有近半工作會用AI處理，例如整合公開資料及國際做法等。不過他認為AI提供的資訊未必準確，必須求證。他又提醒要留意公共AI的保密限制，涉及敏感資訊不可輸入。
近日科技界探討AI將來或「毀滅人類」，李家超指AI發展迅速，「呢個風險係存在，我哋要永遠記喺腦海裏面。」因此在用好AI技術的同時要管控風險，政府會參考聯合國及國際組織的研究與管理規範。
對於施政報告提出政府擬立法規管AI相關罪行，包括色情內容、網騙罪案等。李家超指，律政司高度關注AI罪行，法律改革委員將研究制定相關法律，但強調現行法律已具備基本保障，如發現詐騙網站或虛假影音片段，政府會要求相關平台下架，並結合社會各界力量統籌應對。
此外，施政報告提出成立「兒童使用社交媒體」專責小組，被問及當局會否限制兒童使用社交媒體的習慣，李家超指會參考不同地方做法，並希望先從教育入手，將A融入日常課程，提升學生AI素養。