施政報告｜談AI毀滅人類論　李家超稱風險存在：要用好同管控風險

施政報告2026提出政府擬立法規管AI相關罪行。行政長官李家超今日（17日）出席《香港第一個五年規劃》和《施政報告》電台聯播節目時稱，AI已融入港人生活，他有近半工作都會使用AI處理，例如整合公開資料及國際做法等。但他指AI提供的資訊未必準確，有待求證。對於今日科技界熱議AI將來或「毀滅人類」，李家超表示「呢個風險係存在，我哋要永遠記喺腦海裏面。」因此在用好AI技術的同時要管控風險。



行政長官李家超9月16日到立法會公布香港經濟和社會發展第一個五年規劃及新一份施政報告。(夏家朗攝)

近半工作會用AI處理 李家超強調必須求證

李家超指有近半工作會用AI處理，例如整合公開資料及國際做法等。不過他認為AI提供的資訊未必準確，必須求證。他又提醒要留意公共AI的保密限制，涉及敏感資訊不可輸入。

近日科技界探討AI將來或「毀滅人類」，李家超指AI發展迅速，「呢個風險係存在，我哋要永遠記喺腦海裏面。」因此在用好AI技術的同時要管控風險，政府會參考聯合國及國際組織的研究與管理規範。

對於施政報告提出政府擬立法規管AI相關罪行，包括色情內容、網騙罪案等。李家超指，律政司高度關注AI罪行，法律改革委員將研究制定相關法律，但強調現行法律已具備基本保障，如發現詐騙網站或虛假影音片段，政府會要求相關平台下架，並結合社會各界力量統籌應對。

此外，施政報告提出成立「兒童使用社交媒體」專責小組，被問及當局會否限制兒童使用社交媒體的習慣，李家超指會參考不同地方做法，並希望先從教育入手，將A融入日常課程，提升學生AI素養。