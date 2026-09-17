維園旅發局國際中秋綵燈匯亮燈　羅淑佩示範靚位擺甫士打卡

康文署今日（17日）起至9月27日在維園舉行中秋綵燈會，這也是旅遊發展局首次舉辦的「國際中秋綵燈匯」，亮燈時間為每日下午6時30分至晚上11時，中秋節（25日）當晚則延長至午夜12時。



今屆綵燈會首次加入世界各地文化元素，例如於模型船池對出步行徑設「世界綵燈大街」，有來自20個國家及地區的超過3,000盞綵燈。不同感覺的綵燈密密麻麻地放在一起，琳瑯滿目，逗得主禮嘉賓文化體育及旅遊局局長羅淑佩也有雅興，在場內多個靚位擺甫士供傳媒拍攝。



旅遊發展局在維多利亞公園首次舉辦的「國際中秋綵燈匯」9月17日晚亮燈。今屆綵燈會首次加入世界各地文化元素，例如於模型船池對出步行徑設「世界綵燈大街」，有來自20個國家及地區的超過3,000盞綵燈。（梁鵬威攝）

旅遊發展局在維多利亞公園首次舉辦的「國際中秋綵燈匯」9月17日晚亮燈。今屆綵燈會首次加入世界各地文化元素，例如於模型船池對出步行徑設「世界綵燈大街」，有來自20個國家及地區的超過3,000盞綵燈。（梁鵬威攝）

旅遊發展局在維多利亞公園首次舉辦的「國際中秋綵燈匯」9月17日晚亮燈。滿天的綵燈，即吸引大批市民參觀打卡。（梁鵬威攝）

南京秦淮綵燈「樹影流光」，是一組約八米高的大榕樹燈，融合非物質文化遺產的工藝，是綵燈會重中之中。（梁鵬威攝）

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旅遊發展局在維多利亞公園首次舉辦的「國際中秋綵燈匯」9月17日晚亮燈。主禮嘉賓文化體育及旅遊局局長羅淑佩在滿月綵燈前擺甫士供傳媒拍攝。（梁鵬威攝）

旅遊發展局在維多利亞公園首次舉辦的「國際中秋綵燈匯」9月17日晚亮燈。主禮嘉賓文化體育及旅遊局局長羅淑佩在滿月綵燈前擺甫士供傳媒拍攝。（梁鵬威攝）

旅遊發展局在維多利亞公園首次舉辦的「國際中秋綵燈匯」9月17日晚亮燈。主禮嘉賓文化體育及旅遊局局長羅淑佩在滿月綵燈前擺甫士供傳媒拍攝。（梁鵬威攝）

林建岳：綵燈會是「國際中秋盛宴」 羅淑佩：不要錯過月餅攤位

綵燈會啟動禮今晚舉行，旅發局主席林建岳致辭時形容今屆綵燈會是「國際中秋盛宴」，跨越文化及地理限制；加上將串連大坑舞火龍等活動，將旅遊文化、節慶體驗和消費串連在一起 。

文體旅局局長羅淑佩則指，綵燈會首次注入世界各地文化元素，別具特色。她呼籲入場人士不要錯過月餅攤位，因為可品嚐來自本地及內地不同地方的月餅，而攤位收益將全數撥歸保良局。

主禮嘉賓文化體育及旅遊局局長羅淑佩到小食攤位試食，連說不要錯過月餅攤位。（梁鵬威攝）

主禮嘉賓文化體育及旅遊局局長羅淑佩到小食攤位試食，連說不要錯過月餅攤位。（梁鵬威攝）

亮點綵燈有本地小食元素

今屆綵燈會以《賞心．樂事．悅遊園》為主題，以香港文化為主軸。其中，亮點綵燈「饌影流光 情懷滿載」有雞蛋仔、港式奶茶和咖喱魚蛋等本地小食元素。

模型船池對出步行徑的「世界綵燈大街」則有來自不同國家的綵燈，既有色彩斑斕的，也有較優雅的素色，密密麻麻地放在一起。

旅遊發展局在維多利亞公園首次舉辦的「國際中秋綵燈匯」9月17日晚亮燈。主禮嘉賓文化體育及旅遊局局長羅淑佩開心雀躍，在燈籠旁擺甫士供傳媒拍攝。（梁鵬威攝）

旅遊發展局在維多利亞公園首次舉辦的「國際中秋綵燈匯」9月17日晚亮燈。主禮嘉賓文化體育及旅遊局局長羅淑佩開心雀躍，在燈籠中擺甫士供傳媒拍攝。（梁鵬威攝）

旅遊發展局在維多利亞公園首次舉辦的「國際中秋綵燈匯」9月17日晚亮燈。主禮嘉賓文化體育及旅遊局局長羅淑佩在一組特色綵燈前擺甫士供傳媒拍攝。（梁鵬威攝）

旅遊發展局在維多利亞公園首次舉辦的「國際中秋綵燈匯」9月17日晚亮燈。主禮嘉賓文化體育及旅遊局局長羅淑佩與機械人銷售員合照。（梁鵬威攝）

設南京秦淮綵燈

除了本地特色外，今屆綵燈會亦首次加入世界各地文化元素，例如由旅遊發展局呈獻的南京秦淮綵燈「樹影流光」，是一組約八米高的大榕樹燈，融合非物質文化遺產的工藝。

旅遊發展局在維多利亞公園首次舉辦的「國際中秋綵燈匯」9月17日晚亮燈。文化體育及旅遊局局長羅淑佩（綠衣）等一同參觀巨型榕樹綵燈「樹影流光」。（梁鵬威攝）

旅遊發展局在維多利亞公園首次舉辦的「國際中秋綵燈匯」9月17日晚亮燈。文化體育及旅遊局局長羅淑佩（綠衣）等一同參觀巨型榕樹綵燈「樹影流光」。（梁鵬威攝）

旅遊發展局在維多利亞公園首次舉辦的「國際中秋綵燈匯」9月17日晚亮燈。文化體育及旅遊局局長羅淑佩（綠衣）等一同參觀巨型榕樹綵燈「樹影流光」。（梁鵬威攝）

場外設市集、繩結自助編織等活動

另外，綵燈會期間，場外設有中秋創意市集、中國繩結自助編織及自助猜燈謎活動。9月24至26日，將設有葡萄牙瓷磚製作工藝示範、客家花帶編織示範，以及本地傳統花燈紥作工作坊。中秋節當晚則有大坑火龍舞入維園，以及「綵燈晚會」演出粵劇折子戲和民族舞及中樂表演等。9月26日晚則有「青年之夜」，由新世代送上多項演出。