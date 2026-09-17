中秋節｜港鐵中秋夜不再通宵行駛　重鐵及輕鐵延長服務約1.5小時

下周五（25日）是中秋節。港鐵今日（17日）公布，當日下午3時起會逐步加強列車服務，提早行駛黃昏繁忙時間班次約兩分鐘一班列車，重鐵及輕鐵晚上會延長服務時間約1.5小時，主要路綫今年不再通宵行駛；隨後的周末東鐵綫會加強服務。



高鐵香港段則會在下周三（23日）至其後的周日（27日）加強來往北京西站的長途臥鋪列車服務，並加開來往福田及來往深圳北站的短途列車班次。



港鐵中秋節當日及隨後的周末將加強服務。（資料圖片）

港鐵中秋節當日及隨後的周末將加強服務。（港鐵提供）

港鐵中秋節當日及隨後的周末將加強服務。（港鐵提供）

港鐵中秋節當日及隨後的周末將加強服務。（港鐵提供）

港鐵中秋節當日及隨後的周末將加強服務。（港鐵提供）

中秋節（25日）當天，港鐵港島綫、觀塘綫、荃灣綫、南港島綫、屯馬綫下午3時起加強列車服務，提早行駛黃昏繁忙時間班次，4時起將軍澳綫、東涌綫亦會加強服務；最密兩分多鐘一班車。東鐵綫、港島綫及屯馬綫晚上部分時段亦會加密班次。

上述八條路綫及輕鐵當晚將延長服務時間約1.5小時，東鐵綫尾站改為上水站。港鐵巴士 506、K51 及 K54A 綫亦會延長服務時間。

港鐵中秋節當日及隨後的周末將加強服務。（港鐵提供）

至於隨後的周末（26日至27日），東鐵綫會於上午及下午部分時段加強往落馬洲方向及金鐘方向的列車服務，金鐘來往上水最密3.5分鐘一車，落馬洲來往上水最密8.6分鐘一班車。

港鐵又指，經與內地鐵路部門商討後，高鐵香港段將於下周三（23日）至其後的周日（27日），加強來往北京西站的長途臥鋪列車服務；來往福田及來往深圳北站的短途列車會加開班次。乘客可透過12306網站及應用程式,以及高速鐵路網頁及應用程式查閲班次詳情。

港鐵並稱，會密切監察各鐵路綫的運作情況，並按實際需要適時調整服務。同時會透過車站告示及乘客資訊顯示屏、乘客廣播、MTR Mobile 及港鐵網頁等加強乘客資訊。