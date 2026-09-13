中秋節｜旅發局首辦維園綵燈匯　南京秦淮燈彩來港首創作榕樹燈組

旅發局將於本周四（17日）至本月27日，在維多利亞公園首辦「國際中秋綵燈匯」，展出3,000盞來自20個國家和地區的特色綵燈。今年旅發局特別邀請南京秦淮燈彩33人製作團隊，為綵燈匯量身訂造四組的巨型秦淮燈組。



其中，製作團隊首次以香港榕樹作為大型主燈的創作題材，把非遺工藝與香港本地文化、生活結合。團隊表示，期望讓香港市民看見自己城市的記憶，拉近非遺與本地觀眾的距離。



今年旅發局特別邀請南京秦淮燈彩33人製作團隊，為綵燈匯量身訂造四組的巨型秦淮燈組，圖為「樹影流光」。（旅發局提供）

今年旅發局特別邀請南京秦淮燈彩33人製作團隊，為綵燈匯量身訂造四組的巨型秦淮燈組，圖為「魚躍龍門」。（旅發局提供）

旅發局今年首次舉辦的「國際中秋綵燈匯」以「團圓」為主題，設世界綵燈大街，匯聚超過3,000盞來自20個國家和地區的特色綵燈，當中包括香港彩燈庭，展示逾400盞香港傳統手工燈籠，期望打造市民旅客「只在香港」才感受到的中秋盛典。

8米高榕樹形秦淮燈組首展出 可走進打卡

同時，展覽設8米高的榕樹形燈飾「樹影流光」，以香港榕樹為靈感，由一大三小的榕樹燈組成，設計上容許遊人走進燈組，近距離細賞。燈組由南京秦淮燈彩33人製作團隊為綵燈匯量身訂造，與傳統秦淮燈彩主要以荷花、錦鯉、生肖等吉祥意象為題不同，是製作團隊首次以香港榕樹作為大型主燈的創作題材，把非遺工藝與香港本地文化、生活結合。

團隊代表余忠志（左）指，希望非遺燈彩不只是觀賞展品，而是讓香港市民看見自己城市的記憶，拉近非遺與本地觀眾的距離，做到文化雙向對話。（旅發局提供）

製作團隊：冀拉近非遺與本港市民距離

團隊代表余忠志指，「榕樹下」是街坊乘涼、閒談和相聚的好地方，承載不同年代香港人的集體回憶。他希望非遺燈彩不只是遠道而來的觀賞展品，而是讓香港市民看見自己城市的記憶，拉近非遺與本地觀眾的距離，做到文化雙向對話。為重現榕樹盤根錯節的自然形態，製作團隊參考香港榕樹的實景照片，多次調整立體模型，再把樹幹、樹根、氣根和樹冠分層製作和拼合。

為配合香港戶外的展出空間、安全標準，以及應對風雨天氣，製作團隊沒有直接沿用既有製作和裝嵌方式，而是度身訂造燈組的結構、物料及組裝方法，例如創新採用法蘭盤螺栓組裝技術，大型燈組被分拆成多個預製組件，運抵香港後再逐件接合。團隊指，該技術可以提高大型燈組在運輸、組裝以及展後拆卸的效率。

今年旅發局特別邀請南京秦淮燈彩33人製作團隊，為綵燈匯量身訂造四組的巨型秦淮燈組，圖為「荷塘月色」。（旅發局提供）

今年旅發局特別邀請南京秦淮燈彩33人製作團隊，為綵燈匯量身訂造四組的巨型秦淮燈組，圖為「荷塘月色（旅發局提供）

秦准燈彩源於三國東吳時代

秦淮燈彩起源於三國東吳時期，擁有逾1,700年歷史。其製作遵循「紮、糊、繪、剪」四大工藝，以精巧造型、細膩手藝和豐富文化寓意見稱。