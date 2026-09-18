iPhone18開售．直擊先達收機｜巿民搶10部料賺逾2萬：換部摺機

【iPhone 18 Pro開賣／iPhone 18 Pro Max開賣／回收價／炒價】iPhone18 Pro系列今日（18日）起發售，放機熱點旺角先達廣場一早塞得水洩不通，排隊放機套現的人龍由樓上延伸落地下。今年iPhone 18 Pro Max 繼續成為「炒家」心水，2TB版本回收價，賺超過2500元，而「布根地紅」更成為全場最搶手目標。有市民一舉搶得10部，料賺逾2萬元溢價，笑言要用此購買iPhone Duo摺機。



先達廣場內人頭湧湧。（黃學潤攝）

先達現場人頭湧湧 新色「布根地紅」溢價最高

《香港01》記者今早到放機熱點旺角先達廣場視察iPhone 18系列回收情況，現場黑壓壓都是人頭，人龍一路延伸至樓梯下。根據店舖發布的最新回收價表，iPhone 18 Pro 及 18 Pro Max 的未拆封原封機中，以「布根地紅色」最為搶手，回收價普遍比其他顏色高出50至200元不等。

價格方面，以「布根地紅色」為例，iPhone 18 Pro的回收價由10,600元（256GB）至21,050元（2TB）不等，其中2TB版本比官方定價高出51元；而iPhone 18 Pro Max的表現更為強勁，回收價介乎14,050元（256GB）至24,800元（2TB），2TB 版本的回收價更比原價高出2,551元。至於已激活的手機，回收價則比原封未拆機稍低數百元。

iPhone 18 Pro Max的表現更為強勁，回收價介乎14,050元（256GB）至24,800元（2TB），2TB 版本的回收價更比原價高出2,551元。（黃學潤攝）

豪放10部料淨賺2萬 賣家：拿來換摺機

市民麥先生今年成功搶購到10部 iPhone 18 Pro Max 256GB（主要為「布根地紅色」及新色「冰川色」）。他興奮地說，今年回收價相當理想，料每部可賺2,300至2,400元溢價；被問到10部機全數放售，或可淨賺逾2萬元時，他笑不攏咀：「係呀！可以換部摺機。」

市民麥先生今年成功搶購到10部 iPhone 18 Pro Max 256GB（主要為「布根地紅色」及新色「冰川色」）。（黃學潤攝）

麥先生甚有心得，他每年鎖定「細機」的最低儲存容量（256GB）：「通常每年細機都會多利潤」，而今年主打色以紅色及藍色為主，故特意下訂搶購。此外，他留意到現在比今早的回收價微升，每部比今早高出50至100元，放售多部機便能多賺數百元。對於隨後推出的摺機，麥先生表示亦會嘗試搶購，但預期由於首批貨量較少，入手難度可能更高。

信用卡搶12部先賣2部 市民炒價相約用來食餐飯

另一位市民關先生，今日特地前來放售iPhone 18 Pro Max 256GB（布根地紅色），該機款原價為11,499元，最終以14,050元成功售出，淨賺2,551元。關先生直言收購價比預期高一點：「本身預（賺）2000元左右」。他透漏已透過信用卡搶購12部機，今日先放售2部，待其他手機送到便會陸續放售餘下數量，笑言賺到的獲利會用來「食餐飯」。他認為今年大機的回收價大致理想，只要搶到手就會繼續放售套現。

另一位一次過放售4部iPhone 18 Pro Max 256GB（布根地紅色）的市民則表示價格尚算滿意，認為今年不算難搶購；他提到首日放機向來無問題，但一星期後走勢難料，加上市場預期後續將有摺疊螢幕手機推出，屆時炒風未必能持續。

現場放機的黃先生表示，今日打算賣出2部iPhone 18 Pro Max 256GB（布根地紅色），沒有預計會放售得到多少錢，認為賺取得金錢屬「意外之財」。他指今年炒價與往年相若，後續若搶到仍會繼續參與，即使幾日後價錢回落，但若市場缺貨仍有機會反彈。

「炒機」多年的Matthew 表示，今年在朋友的幫助下成功搶購20至30部新機，包括iphone 18 pro 及iphone 18 pro max，今日先拿12部放售。他強調自己採取「即拿即放」策略，不太在意即時價格浮動，「無乜所謂，有得賺已經OK。」

他指今早先放售了兩部 iPhone Pro Max 1TB，每部轉手利潤約$3,000，稍後會再處理其餘10 部，賺到的利潤會全部儲起。他亦計劃入場炒摺機，指聽聞內地收機商戶指摺疊機產量較少「一定炒得起」。

店主備千萬資金即收即做 坦言熱潮縮短靠「薄利多銷」

店主羅老闆表示，今早8時半已有市民在商場外排隊。他直言今年人流較往年略少，炒機熱潮時間亦明顯縮短，分析指可能與大市欠佳及新機加價有關。

羅續指，今年各款機型的回收價相對平均，並與去年相若，約為2,500元至3,000元，其中以 iPhone 18 Pro「布根地紅色」最受歡迎，價格僅比其他顏色略高數十元，而其他顏色則有約100元的跌幅，連最熱門的顏色溢價亦不如以往亮眼。

他預料午後需求減少，價格將回落。店舖準備了約1,000萬元收機，目標回收600至800部。他坦言今年熱度不及iPhone 17，店舖僅靠每部數十元的差價賺取利潤，形容是「薄利多銷」，真正賺得多的還是搶到iPhone 18 Pro Max淨賺數千元的市民。