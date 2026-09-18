iPhone18 Pro開賣！先達廣場細舖驚現跌價53%　「痛蝕」83部新機

Apple iPhone 18 Pro系列今（18日）正式開售，被譽為炒賣新款iPhone的「炒機聖地」旺角先達廣場，場內舖位卻「不合時宜」驚現「血蝕」個案。一個位於1樓、面積僅約102平方呎的細舖，最新僅以78萬元易手，呎價約7,647元。



雖該舖於6年前，曾創下短炒升值超過五成的神話。惟時至今日轉手，原業主卻要慘蝕88萬元離場，舖價蒸發53%。若以今日最新開售的iPhone 18 Pro，其256GB版本每部官方售價10,499元計算，所蝕金額已足以一口氣買下83部iPhone 18 Pro！



↓↓先達廣場放售iPhone 18系列現場↓↓

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涉及成交舖位為先達廣場1樓F97號舖，建築面積102平方呎。該舖位本月初以78萬元售出，呎價約7,647元。

6年前短炒神話 揸兩個月炒高五成

事實上，先達廣場的舖租、舖價，近乎與iPhone炒價掛鈎。翻查資料，上述細舖過往亦曾「掀炒風」。於2020年8月，一名譚姓投資者以110萬元購入上述舖位，持貨未滿兩個月便以166萬元轉手，帳面速賺56萬元，舖價升幅高達50.9%！

但隨著近年先達廣場人流銳減，場內吉舖處處，舖位造價亦大不如前。上述業主持貨至今6年，現時僅以78萬元甩手，帳面「血蝕」88萬元，舖價在期「腰斬」約53%。

2020年斥166萬接火捧 終「痛蝕」83部新iPhone

適逢今日Apple最新iPhone 18 Pro系列正式在港開售，而256GB版本的官方售價為10,499元。原業主是次賣舖蒸發的88萬元巨款，若換算成iPhone 18 Pro，已足夠購入83部。

以一部256GB的iPhone 18 Pro售價10,499元計算，所蝕金額足以購買83部。（Apple官網截圖）

官方供貨趨穩兼線上回收普及 先達炒機光環大不如前

有市場人士分析指出，先達廣場過往高度依賴「炒iPhone」、水貨手機買賣及周邊配件零售，極盛時期確實帶旺全場舖價與租金「狂飆」。惟近年Apple官方供貨穩定，加上線上回收計劃普及與跨境電商盛行，場內「炒機」光環漸見褪色。

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