iPhone18 ProMax開售有片｜果迷凌晨排機趕返工　有人即賣賺$2200

【iPhone 18 Pro開賣／iPhone 18 Pro Max開賣／回收價／炒價】iPhone18 Pro系列今日（18日）起發售，銅鑼灣希慎廣場Apple Store外大批果迷一大清早排隊買新機，也有大批收機人士在門外等候交收，大疊金牛交收畫面再現希慎外。排頭位資深果迷避免上班遲到，凌晨3時20分抵達；也有市民即場放售iPhone 18 Pro Max 256GB布根地紅色手機，淨賺2,200元。現場炒價顯示，「細機」iPhone 18 Pro無人收購，而布根地紅版的炒價最高。



iPhone 18 Pro系列9月18日起發售，銅鑼灣希慎廣場Apple Store店外有大批果迷排隊領取新機。（歐陽德浩攝）

iPhone 18 Pro系列9月18日起發售，銅鑼灣希慎廣場Apple Store店外有大批果迷排隊領取新機。（歐陽德浩攝）

排頭位資深果迷避免上班遲到 凌晨3時20分抵達

銅鑼灣希慎廣場Apple Store今早近8時，已有約100名果迷在店外排隊等候開門。其中排頭位的錢先生已是17年資深果迷，每年都會購入新款iPhone自用，他為了避免遲到上班，凌晨3時20分抵達，準備領取iPhone 18 Pro 256GB冰川色手機。

其後Apple Store在早上8時準時開門，錢先生取得手機後表示，將會嘗試其夜間拍攝功能，以及A20晶片的運行速度，並向記者預告「下年再見」。

iPhone 18 Pro系列9月18日起發售，在銅鑼灣希慎廣場Apple Store排頭位的錢先生是17年資深果迷。他為了避免遲到上班，早於凌晨3時20分抵達。（歐陽德浩攝）

iPhone 18 Pro系列9月18日起發售，銅鑼灣希慎廣場Apple Store店外有大批收機人士等候交收。（歐陽德浩攝）

iPhone 18 Pro系列9月18日起發售，銅鑼灣希慎廣場Apple Store店外有大批收機人士等候交收。（歐陽德浩攝）

「細機」iPhone 18 Pro無人收購 布根地紅炒價最高

同時有逾10名收機人士在店外等候，並主動接觸從店內走出的顧客，記者所見大部份為南亞裔籍人士。

其現場回收價單顯示，屏幕尺寸較小的iPhone 18 Pro不在收購之列，「水位」最高是iPhone 18 Pro Max 256GB布根地紅色版的1.8萬元，即成功交收的市民淨賺約6,500元；至於黑色版則是1.3萬元，淨賺約1,500元。（現場收購價不斷調整，上述資訊僅作參考）

iPhone 18 Pro系列9月18日起發售，大疊金牛交收畫面再現。（歐陽德浩攝）

iPhone 18 Pro系列9月18日起發售，大疊金牛交收畫面再現。（歐陽德浩攝）

市民即場放售Pro Max 256GB布根地紅色手機 淨賺$2200

首次「炒機」的陳先生今早近9時取得手機，型號為iPhone 18 Pro Max 256GB布根地紅版，離店後立即轉手淨賺2,200元，是他的預期之內。他並透露，所得金錢將會投放在即將開放預售的iPhone Duo摺機，認為「一定有水位可以賺」。

OK嘅，我預咗正常二千以上，多過二千以上我都會放。 市民陳先生

首次「炒機」的陳先生9月18日早上近9時取得iPhone 18 Pro Max 256GB布根地紅色手機，立即轉手淨賺2,200元。（歐陽德浩攝）