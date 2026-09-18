iPhone18開售．直擊｜先達店主備$1000萬收機　熱潮短靠薄利多銷

【iPhone 18 Pro開賣／iPhone 18 Pro Max開賣／回收價／炒價】iPhone18 Pro系列今日（18日）起發售，放機熱點旺角先達廣場今早人潮絡繹不絕，場外場內排起長龍，高峰期要由保安員進行人流管制及分流措施。現場有店家準備約1,000萬元現金收機，惟坦言今年炒機熱潮期明顯縮短，利潤全靠每部機差價「薄利多銷」。



旺角先達廣場外有市民駕駛私家車前來，並當場拆開過百部 iPhone 的包裝盒，隨即放入行李箱。（黃學潤攝）

旺角先達廣場外有逾百人排隊等候進入，保安員實施人流管制，安排市民分批內進，平均要等候約一小時。有市民駕駛私家車前來，將過百部 iPhone放入行李箱。同時，商場周邊擺了多個收機攤檔，當中不乏外籍人士。

據現場記者觀察，iPhone 18 Pro Max（布根地紅色256GB）的價格由今早約14,050元跌至中午13,700元水平。

今早不少市民到先達廣場放售最新款iphone 18 Pro Max手機，有商家準備大量現金。（黃學潤攝）

店主羅老闆表示，今早8時半已有市民在商場外排隊。他直言今年人流較往年略少，炒機熱潮時間亦明顯縮短，分析指可能與大市欠佳及新機加價有關。

羅續指，今年各款機型的回收價相對平均，並與去年相若，約為2,500元至3,000元，其中以 iPhone 18 Pro「布根地紅色」最受歡迎，價格僅比其他顏色略高數十元，而其他顏色則有約100元的跌幅，連最熱門的顏色溢價亦不如以往亮眼。

他預料午後需求減少，價格將回落。店舖準備了約1,000萬元收機，目標回收600至800部。他坦言今年熱度不及iPhone 17，店舖僅靠每部數十元的差價賺取利潤，形容是「薄利多銷」。羅指，真正賺得多的是購入iPhone 18 Pro Max後放機，淨賺數千元的市民。

先達廣場外大排長龍。（黃學潤攝）