3男夜闖葵廣偷價值11萬Jellycat及Labubu　官指有策劃囚24至26月

三名男子涉在去年6月兩度夜闖葵涌廣場，並從夾公仔機盜取Jellycat及Labubu公仔共83隻，總值逾11萬。3人今(18日)在區域法院承認2項入屋犯法罪（DCCC286/2026）。



法官嚴舜儀判刑時指入屋犯法屬嚴重罪行，被告帶同針對性爆竊工具犯案，亦知道背後有人策劃，其中兩被告剛因其他案獲釋不久再犯案須加刑，判3人入獄24至26個月。



3名被告：鄧力銘（35歲，跟車工人）判囚24個月，何嘉強（33歲，倉務員）及黃偉俊（36歲，木工），判囚26月。他們同認一項入屋犯法罪，指他們於2025年6月12日在香港，連同名為「何嘉強」及「黃諾言」的人，侵入葵涌廣場，偷竊60隻毛絨玩具；鄧和黃另承認同月9日在同一地點，連同「黃諾言」，侵入葵涌廣場偷竊23隻Jellycat毛絨玩具。

3名被告在區域法院認罪，被判囚24至26個月。(黃浩謙攝)

用鎖匙打開夾公仔機偷23隻Jellycat

案情指，鄧和黃在2025年6月9日凌晨三時在葵涌廣場會合，其後鄧獨自到案發店舖，用一條鎖匙狀物體插入店一部夾公仔機的匙孔，玻璃門解鎖後，鄧把23隻Jellycat玩具放入環保袋。店員翌日上班時發現夾公仔機空無一物通知店主及報警，經點算損失約2.3萬元。

3日後重施故技再偷 60隻公仔

三日後，鄧、黃及另一男先後到葵涌廣場，3人匯合後到商場內另一店舖，用同一手法打開數部夾公仔機，並偷走60隻Jellycat和Labubu公仔，並放入紅白藍袋帶走。3人之後登上的士離開，黃在九龍塘下車，另外兩男則往交收公仔。該些毛公仔市值9.22萬。

鄧被捕稱偷到公仔獲報酬

鄧在2025年6月12日於住所附近被捕。他承認收取1千元犯案，未幾再收2千元第二度犯案，贓物已交給朋友；他在錄影會面中承認，朋友「WaiChun」致電叫他偷公仔並提供工具。他照辦獲400元車馬費，交收後再獲3千元報酬。其後，他找了另一朋友一同犯案，與「WaiChun」再提供工具及2千元，事成後又再給2千。

何曾指示帶備紅白藍袋掃公仔

何承認負責駕車及保管兩條犯案用的鎖匙；黃則承認按何的指示招攬，及把作案工具交給鄧，及把鄧偷到的公仔交給何。何在第一次偷竊後給鄧和黃1千及9千，第二次偷竊黃獲1500元，鄧則獲公仔的半額價值。調查又發現，何曾向人發送「Labubu」的照片，指：「葵涌廣場有三四十隻黑色」。何並叫對方：「準備紅白藍袋，我哋一齊出去掃公仔。」

鄧稱想搵快錢非主謀

嚴官判刑時引述鄧的求情指，鄧任職跟車工人，在內地另有業務，月入約1.2萬。他離開教導所後一直奉公守法，惟入不敷支，須借貸度日，因想「搵快錢」而犯案，法庭考慮到鄧非主謀，犯案亦沒有精密部署，予以輕判。

黃稱案發時女友懷孕最終流產

官續指何在書面求情指他有4項不類同案底，現與3名年幼姪女同住，初為了1500元受委託招人犯案，案發後未收到款項，望可輕判；黃則稱他只有初中程度，有類近案底，月入1.8萬，案發時女友懷孕，他為了孩子的生活費而犯案，現已知錯；其女友亦因受事件打擊患上抑鬱症，最終不幸流產。

官認為有人在幕後策劃

嚴官指入屋犯法是嚴重罪行，本案至少有4人夥同犯案，屬加刑因素。被告犯案時有鎖匙打開夾公仔機，可見背後有人策劃案件。嚴官認為何的罪責最重，黃獲釋後不久再犯案，加刑3個月，最終判鄧入獄24個月，另兩人囚26個月。