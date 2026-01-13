鐵尺爆觀塘公仔機掠多隻Jellycat　賊人手法外形與旺角案同出一轍

觀塘發生公仔機盜竊案。巧明街98號一工業大廈地下一間夾公仔舖，周一（12日）下午約4時，店主返回店舖時發現有幾部夾公仔機凌亂、點算後證實失去8隻Jellycat公仔、及1隻Labubu公仔，共約值1,800元。店主隨後到觀塘警署報案。



店主翻查閉路電視，發現一名戴鴨舌帽、口罩及手套的男子，約於上午10時許進入店內，從袋中取出類似鐵尺的工具，插入公仔機的罅隙、以「撬」及「掃」等手法將公仔推到出貨口，涉及3部公仔機。

隨後，店主看到《香港01》新聞報道，發現該賊人的外形與犯案手法，均與較早時在旺角的夾公仔機案件中同出一轍，疑賊人為同一人。

賊人衣著外型，與旺角案疑犯同出一轍。(店主提供片段截圖)

店主指，今次是第一次見此類手法的賊人。他恐防該賊在全港不同的夾公仔機店「搵食」，於是報警希望能制止其犯法行為。他估計，賊人覷準Jellycat及Labubu值錢，於是針對此兩款公仔落手。店主直言，稍後會將夾公仔機的罅隙封閉，亡羊補牢。

旺角好景商業中心一間夾公仔機，周一亦發生同類案件。賊人多次用自攜的長尺工具「撩」公仔機，全程被閉路電視拍下。根據店舖閉路電視，該名男子頭戴鴨舌帽，戴眼鏡、口罩及手套，並攜著一個大手提袋。片段中他從袋中拿出一把疑似鐵尺的工具，四處向不同的公仔機落手，將其放入公仔機玻璃之間的罅隙，以「撩」及「撬」的手法施力，試圖將公仔推到出口處，每次成功後便把公仔放到大手提袋內。

賊人用鐵尺插入公仔機的罅隙，將機內公仔掃落出貨窿。(店主提供片段截圖)

賊人用鐵尺插入公仔機的罅隙，將機內公仔掃落出貨窿。(店主提供片段截圖)

賊人用鐵尺插入公仔機的罅隙，將機內公仔掃落出貨窿。(店主提供片段截圖)

賊人用鐵尺插入公仔機的罅隙，將機內公仔掃落出貨窿。(店主提供片段截圖)

賊人用鐵尺插入公仔機的罅隙，將機內公仔掃落出貨窿。(店主提供片段截圖)

賊人用鐵尺插入公仔機的罅隙，將機內公仔掃落出貨窿。(店主提供片段截圖)