中大課程改用微信記錄出席被指侵私隱　校方已提醒導師用官方系統

中大有課程近日被指需改用手機軟件程式「微信」記錄出席率，有學生表示，本周初收到一個課程的教職員通知，從下一節課開始學生須透過「微信」掃瞄二維碼，並開啟定位裝置證明身處課室內，否則簽到被視作無效。該學生質疑，以第三方軟體進行定位追蹤會侵犯私隱，又指校方一向提供其他點名平台供教授使用。



中大回應指，是次事件有個別課堂的兼職導師自發要求學生使用非官方系統記錄出席情況，有關學系得悉事件後，已即時提醒導師改用大學官方系統。



有中大學生表示，本周初收到一個課程的教職員通知，從下一節課開始學生須透過「微信」記錄出席率，並開啟定位裝置證明身處課室內，否則簽到被視作無效。（資料圖片/方承恩攝）

突改用微信記錄出席率

有中大學生表示，本周初收到一封由教學助理發出的電郵，預告課程將從下一堂課開始，改為透過內地應用程式「微信」記錄出席率，提醒學生須在上課前安裝「微信」，並開啟定位服務。

電郵指，當學生的定位裝置被偵測到位於教室內時，簽到才有效，在教室外簽到則會被視為無效。電郵又提供一個二維碼作測試用途。

向校方表達關注後 允紙筆填寫出席率

該學生向《香港01》表示關注個人私隱，指該做法涉及第三方軟體進行定位追蹤，以檢查學生是否在課室範圍內。他續指，中大其他課程向來用「uReply」平台記錄出席率，認為涉事教授若打算透過手機點名，應優先考慮該平台，若不可行才考慮其他方法。

該學生說，暫時只收到該課程通知需改用「微信」，其他課程則毋須使用。他就事件致函校方表達關注。該課程導師最近再向學生發電郵，稱可在課堂內用紙筆填寫出席率，學生仍可繼續用「微信」掃瞄，並須開啟定位裝置。

有中大學生表示，本周初收到一個課程的教職員通知，從下一節課開始學生須透過「微信」記錄出席率，並開啟定位裝置證明身處課室內，否則簽到被視作無效。（方承恩攝）

中大：有個別兼職導師自發要求學生用非官方系統

中大表示非常重視資訊安全，大學一直設有內部系統供教職員記錄學生的出席紀錄，包括uReply Attendance及中大註冊及出席系統（RAS）。是次事件有個別課堂的兼職導師自發要求學生使用非官方系統記錄出席情況，有關學系得悉事件後已即時提醒導師改用大學官方系統。

私隱專員公署表示，未有接獲與該事件相關的查詢或投訴，公署不評論個別個案。