統計指150萬戶港人曾網購　旅遊及休閒活動最普遍　月均消費$2410

港人網上購物趨勢已成常態，政府統計處今日（18日）公布2024/25年進行的調查，發現受統計的260萬住戶中，約57%、即150萬戶曾進行網購，當中網購「旅遊及休閒活動」最為普遍，住戶平均每月開支為2,410元，較2019/20年上升31%，料因當時受疫情影響，旅遊活動受限。



網上購物漸趨普遍，政府統計處今日（18日）公布2024/25年進行的調查，發現受統計的260萬住戶中，約57%曾進行網購。（資料圖片／翁鈺輝攝）

逾半受統計住戶、即150萬戶曾網購

政府統計處公布「香港住戶的網上購物情況」的專題文章，在2024/25年受統計的260萬個家庭住戶當中，有150萬戶、約57%進行網購，反映網購甚為普遍，不過較2019/20年下跌3%，料因新冠疫情期間「餐飲訂購」較為普遍，惟復常後該消費模式有所下降。

文章提到，在2024/25年每月平均網購開支為2,566元，佔他們在各消費商品或服務上的每月平均開支24,175 元（不包括住屋及相關開支）的11%，較2019/20年的1,668元上升54%，而當年佔比為8%。

旅遊及休閒活動最普遍 平均每月開支2,410元

在2024/25年，在網上購買的各類消費商品或服務中，「旅遊及休閒活動」最為普遍，佔所有住戶27%，其次為「數字媒體及線上服務」（26%）及「家庭電器、影音器材以及資訊科技及電訊設備」（15%）。

其中，有網上購買「旅遊及休閒活動」中，住戶平均每月開支為2,410元，較2019/20年的1,835元上升31%，主要是受疫情影響，旅遊活動受限，導致相關開支較低。

大角咀鐵樹街有多個自提點。（資料圖片／梁偉權攝）

年輕一代較喜愛網購 有107萬戶

文章進一步分析，2024/25年約三分之一網購住戶的每月網上購物開支少於500元，而35%住戶則為2,000元或以上。而在2019/20年，約一半有進行網上購物住戶的每月網上購物開支少於500元，而開支達2,000元或以上的住戶只有22%。文章指，除了受期內的通脹影響外，這主要是由於涉及較高金額的「旅遊及休閒活動」開支上升。

文章又指，每月總開支水平較高的住戶較多進行網購。居於私人房屋的住戶較多網購，有95.2萬戶，而居於公屋的住戶則相對較少，有29.6萬。按年齡而言，年輕一代普遍被認為是較喜愛網上購物，有15至44歲成員住戶的相應佔比為68%、有107萬戶，明顯較高。