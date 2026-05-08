母親節｜旺角花墟部份檔主稱不加價　料北上及網購影響生意跌五成

周日（10日）是母親節，不少市民會買花送給母親或妻子表達謝意，其中曾先生今日（8日）與女兒提早來旺角花墟以數百元購買一束鮮花贈予愛妻，並於晚上一家人吃飯慶祝。他指母親節是一年一度節日，故沒因經濟環境而減預算。



雖然顧客稱買花預算不減，但有不少花檔檔主都對今年銷情不感樂觀，指現時經濟不景，加上要與北上及網購熱潮競爭，預計今年母親節生意較往年跌五成，甚至有檔主預料最多跌七成，「一年比一年差」。



每年臨近母親節，旺角花墟的花檔都會推出特別花束，讓顧客買來慶祝。（鄧倩螢攝）

每年臨近母親節，旺角花墟的花檔都會推出特別花束，讓顧客買來慶祝。（鄧倩螢攝）

曾先生今日（8日）與女兒提早來花墟以300元買了一束鮮花，今晚與妻子慶祝母親節。花束以母親節主打花朵康乃馨為主，並以紅玫瑰等作陪襯。（吳美松攝）

每逢母親節，都有不少市民前來旺角花墟買花送贈母親或妻子以示謝意。曾先生今日與女兒一起到花墟，以300元買了一束鮮花送贈妻子。花束以母親節主打花朵康乃馨為主，並以紅玫瑰等作陪襯。

曾先生表示，每年也會提早買花與妻子慶祝，今晚會一家人到餐廳用膳。他指今年沒有減少慶祝預算，因為母親節是一年一度節日。

曾先生認為今年花墟母親節鮮花價錢相差無幾，估計因網購盛行、市民北上買花等競爭，花檔都不敢加價。至於會否網上購買鮮花，兩父女異口同聲說不會，因為怕花束在運送途中已凋謝。

每年臨近母親節，旺角花墟的花檔都會推出特別花束，讓顧客買來慶祝。（鄧倩螢攝）

李小姐今日買了600元的大花束，花束由滿天星圍繞紅玫瑰組成，需用兩手捧住。（鄧倩螢攝）

同樣不會選擇網購的李小姐今日以600元購買了一大束鮮花，花束由滿天星圍繞紅玫瑰組成，份量甚足，需用雙手捧住。李小姐說來花墟買花因喜歡有實物可以挑選。

彭小姐則與母親一起來買花，另外會到屯門吃海鮮慶祝。她指間中有網購鮮花，「便宜幾十蚊」，今年母親節花束則會在花墟挑選。

每年母親節前，花墟花檔都會推出特別花束，讓客人買來慶祝。（鄧倩螢攝）

每年母親節前，花墟花檔都會推出特別花束，讓客人買來慶祝。（鄧倩螢攝）

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現場所見，旺角花墟各花檔售賣的母親節花束價格差不多，僅因花束大小而有輕微落差，康乃馨約售40元，一些小花籃售價由68元至128元不等，再大一點的花束則由300多元起。

有檔主指生意不算旺，黃小姐表示現時生意「唔得」，去年生意已跌了一半，預計今年續跌約60至70%，單計母親節生意亦較往年大跌七成。

她指生意狀況是「一年比一年差」，主要受網購、北上潮影響，但鮮花、運費等成本卻持續上升，加上旺角花墟重建等問題，黃小姐稱目前仍在觀望，未來或會選擇結業，不再經營花店。

花仙子負責人黃小姐亦表示預計生意會少約5成。（吳美松攝）

另一店舖「花仙子」負責人黃小姐亦表示，預計生意會下跌約五成，但幸好有熟客繼續光顧，才不至生意慘淡。雖然成本上漲，但她表示在本地花店、網購等競爭下不敢加價，慶幸有客人仍欣賞花師傅的手藝。