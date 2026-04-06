結業｜旺角18年地氈店一折清貨　老闆：網購幾蚊都送貨　我做唔到

位於旺角洗衣街、開業18年的「開心家地氈／聖誕飾物用品貿易公司」將於5月5日最後營業。店舖尚餘約12萬張地氈，現時正以一至兩折的低價出售。老闆徐先生指，由於時間不夠，所以「幾多錢都賣」；若最後還有剩，可能會免費送給街坊。



位於旺角洗衣街的18年老店「開心家地氈／聖誕飾物用品貿易公司」。（Google街景服務截圖）

老闆：生意大跌近九成 負擔不起租金

徐先生直言，結業是因為生意額大跌近九成，變相負擔不起租金。他直指「死因」與網購很大關係，「兩蚊、五蚊都送貨。我要交租，做唔到呢啲價！」兩年前，他已有預感這盤生意會失敗，所以他在大角咀開了一間餐廳，轉戰飲食業。這兩年來，地氈店的生意也是吃老本；時至今日，他實在看不到希望，於是便決定結業。他會將資金留給餐廳，希望可開分店。

回望店舖的18年歷史，徐先生嘆道最大感受是以往賺錢較易。店舖一開始是主打聖誕樹及地氈，後來聖誕樹生意不佳，便只剩地氈一項業務；現時連地氈也做不了，便唯有結業。

地氈「幾多錢都賣」 還有剩可能會送給街坊

店舖尚餘約12萬張地氈，現時正以一至兩折的低價出售。徐先生指，由於時間不夠，所以「幾多錢都賣」；若最後還有剩，可能會免費送給街坊。