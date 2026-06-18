618購物節｜環團實測網購一件貨有4層包裝　淘寶HKTVmall包裝最多

【淘寶/拼多多/天貓/京東/菜鳥/順豐速運/618購物節/網購】港人近年改變消費模式，網購大行其道，今日「618購物節」料又掀起網購潮。惟網購包裹或會出現過度包裝，變相製造大量垃圾。環保團體「綠惜地球」發布最新調查，顯示有逾七成受訪者認為網購貨品有過度包裝問題，亦認為處理包裝會造成困擾。



綠惜地球又指，以電商平台淘寶及HKTVmall的商戶包裝量最多，發言人建議政府銜接國標，參考國際做法制定包裝法例，又建議消費者行使權利，主動提出避免不必要包裝。



綠惜地球用一次淘寶速遞開出的包裝全展示出來（陳巧恩攝）

網購平台盛行，不少市民選擇網上購物，甚至買日用品，今日「618購物節」估計亦掀起購物潮。綠惜地球環境事務主任趙苡彤分享今年首季網上問卷調查結果，訪問了505位市民，82%受訪者有網購習慣，當中超過300位受訪者主要透過內地電商平台淘寶網購，其次為本地電商平台HKTVmall。其中76%受訪者表示處理包裝過程困擾，有61%回應指會回收包裝，66%回應指會重用。趙建議電商平台可以在包裝外印上提醒字句，提示市民可回收包裝。

綠惜地球助理環境事務經理陳永傑亦指，現時欠缺資料呈現網購過度包裝的嚴重性，敦促政府用官方資源統計網購的包裝量。

買一個保護殼有四層包裝 內外夾泡泡紙、發泡膠板、黑膠袋、紙盒

陳永傑在發布會上拆開剛收到的淘寶包裹，即場實測及展示其過度包裝情況。他指包裹內含三件貨品，其中一件是平板電腦保護殼，先由負責出貨的網店，用黑色膠袋包着外圍，再用紙盒包着貨品，打開盒子後還有一層泡泡紙，貨品中心夾有一層發泡膠板防撞，單單是一個保護殼已有四層包裝。他形容這種程度的包裝是始料不及，說：「一個用嚟保護平板電腦嘅物品，反而有更加好嘅保護，真係幾有趣。」

一個平板電腦的保護殼包裹有4層包裝（陳巧恩攝）

陳永傑實測網購過度包裝問題，展示買一個平版電腦保護殼，竟有四層包裝。（陳巧恩攝）

買15件貨拆出25件填充物 菜鳥用20米膠紙綁紙箱 長度相等7層樓高

綠惜地球早前亦進行網購實測，購買15件商品，最終拆出25件填充物，其中一個紙箱更用20米膠紙捆綁，相等於六至七層樓高，負責運送是屬於淘寶平台慣常合作的菜鳥。由於當中貨品均有獨立包裝，因此綠惜地球認為屬包裝數量過多。

集運倉用長達20米膠紙梱梆整個包裹（陳巧恩攝）

包裝量數據含所有業務 環團指有「發水」現象

此外，根據企業的永續報告書（ESG報告），淨計2025年到港貨品，內地電商平台淘寶所屬的阿里巴巴集團使用的包裝量佔全港最多，達到2,735噸；其次是本地電商平台HKTV MALL，達到1,501噸 。

綠惜地球指出，雖然部份機構有公開每年的包裝使用量，但數據包含他們的所有業務，或會造成「發水」現象。例如阿里巴巴旗下除了淘寶，還有「B2B跨境貿易平台」、阿里雲以及阿里健康等業務，部份業務並不適用於購物送貨，因此數據看似合理，但實際網購包裝量未明。

趙苡彤指到有八成受訪者願意付按金購買可重用箱（陳巧恩攝）

另一方面，由於不是所有包裝廢物都能回收，例如集運公司經常使用的尼龍集運袋，其中「綠在區區」便表明不會接受回收，因為物料複雜，纖維較其他尼龍袋短，市民拆開包裝後見不能回收，又無法循環再用，只好丟棄，造成浪費。

建議銜接國標限制包裝量 倡用可重用包裝箱

綠惜地球建議政府效仿國家標準，製定類似內地今年7月1號實施的《限制快遞過度包裝要求》，限制使用的包裝箱、包裝層數和封箱膠紙；或者仿效內地和台灣的網購做法，供消費者選擇使用重用包裝箱。例如菜鳥和京東提供重用包裝箱，只要支付每個箱1至2元人民幣作為按金，退回包裝箱可取回按金。陳永傑認為普遍可重用包裝箱比紙箱更堅硬，環保之餘亦可更好保護貨品。

綠色地球又建議電商平台履行生產者責任，推行「可重用包裝」和「自提點即場回收計劃」，現時全港大約有1,000個自提點，電商佔據大部份，但只有一個菜鳥自提點提供即場回收，機構希望可拓展更多回收點，方便市民。

同時建議政府鼓勵更多電商簽署《減少使用包裝約章》，由現時只有8間公司簽署增加至香港常見的幾間網購平台。消費者亦可善用購物平台購物車功能，養成理性消費習慣，付款前「停一停，諗一諗」避免因衝動消費而造成更多包裝垃圾，亦呼籲消費者多光顧可重用包裝的商戶，及主動向商戶提出避免不必要包裝。